По этому пишет Громадське. Київ. Публикуем текст без ремарок и комментариев.



Куликов и компния продолжают свою незаконную деятельность в одном из главных вузов страны. КНУБА стал для ректора настоящей кормушкой и семейным бизнесом. В университете трудоустроены его родственники, друзья и кумовья.



Поле деятельности достаточно широко и нет ничего общего с наукой.

Так племянник Куликова Дмитрий Сотников, который был проректором НАУ, пытался решить свой имущественный вопрос и фактически «отжать» государственную квартиру. Чтобы приватизировать жилье Сотников угрожал физической расправой председателю ОСМД, подписи которого не хватало на необходимых документах.

Саму квартиру Сотников получил нелегально, с нарушением процедуры. Его не было в перечне лиц-работников НАУ, имевших право на получение служебного жилья. Ордер на квартиру Сотников получил в июне 2021 года. А уже почти через два года захотел ее прихватить и приватизировать. Хотя по закону такая возможность есть только через 5 лет с момента получения жилья работником. Сотников этих терминов не соблюдал, к тому же он вообще не имел права на эту недвижимость. Фактически на сегодня в университетской квартире проживает человек, который не мог ее получить и который уже не является даже работником любого учебного заведения страны. И это в то время, когда ученые мечтают о собственном жилье, стоят в очередях, а в квартире проживают такие невежды и самозванцы, как Сотников. Не ясна позиция Соломенской районной администрации и городских властей Киева, которые после огласки истории так и не пригласили в НАУ никаких документов и не проверили, на каком основании Сотников получил жилье. Также следует уточнить достоверность ордера, наличие необходимых печатей и согласований на документ. Потому что может оказаться, что это подлог и бывший проректор НАУ с самого начала нелегально получил квартиру, а сейчас незаконно продолжает ее занимать.

А пока племянник ректора решал имущественные вопросы, его жена "успешно" продолжает свою работу под крылом Куликова.

Она более 10 лет занимает должность главного бухгалтера в уединенном структурном подразделении университета «ИИНО КНУБА».

Ирина Сотникова воспользовалась пристрастием Куликова к клановости и наследственности власти в учебном заведении и успешно устроила на работу в учебный отдел ОСП «ИИНО КНУБА» свою родственницу, а именно жена брата – Людмилу Удод .

Еще один интересный и неоднозначный персонаж в клане Куликова — первый проректор Чернышев. Он занимается международной деятельностью и связями КНУБА. Ранее это направление вела проректор по международной деятельности, которая якобы перешла дорогу Чернышеву и Куликова. Из-за чего против нее начался прессинг и травля. Она мешала пополнению их кормушки и перекрыла поток финансов, поэтому Куликов и его сообщники ее выжили и устроили собственную монархию. Фамилию проректора вплели в якобы скандал со вступлением иностранных абитуриентов в КНУБА. Якобы связанные с ней лица в обмен на денежное вознаграждение решают, кого из иностранцев допускать к экзаменам, а кому отказывать. Хотя эта история не соответствует действительности.

Чернышев имеет много связей с разными органами власти, а также компромат на Куликова и данные о его схемах и черной бухгалтерии. Поэтому в какой-то момент ректор хотел избавиться от Чернышева, но, похоже, у подчиненного больше власти и полномочий. На нем завязаны финансовые дела, создается впечатление, что главарь банды Чернышев, а Куликов только исполнитель. Интересно, что в свое время Чернышев обратился в НАПК из-за наличия у Куликова конфликта интересов. Но на каком этапе рассмотрение дела и почему антикоррупционные и правоохранительные органы до сих пор не отреагировали на ситуацию в КНУСА — неизвестно.

Чернышев даже во время войны чувствует себя очень свободно и в то время как мужчины не могут уехать за пределы страны, он ездил за границу якобы к жене. В Украине Чернышев отсутствовал три недели. Но непонятно, на каком основании он смог уехать и кто его выпустил. Это была рабочая или личная поездка? В стране война, мужчины не выездные, а он пользуется полномочиями в личных целях.

Куда смотрит министерство и кто подписывает документы на выезд?

Куликов почувствовал власть и влияние Чернышева и пытался его ослабить.Вследствие ряда разногласий между ними, после громкого скандала, Чернышев был даже лишен права подписи. Для уменьшения власти последнего Куликов пошел на хитрость и пригласил на работу нового проректора по стратегическому развитию, которому поручил выявить имеющиеся проблемы и навести порядок в университете. Но когда проблемы были выявлены, их решение казалось слишком болезненным и сложным для Куликова, и он кардинально изменил свое видение целесообразности этого. Кроме того, приглашенный человек оказался профессиональным и принципиальным, и, не желая принимать участие в грязных игрищах клана Куликова, был вынужден уйти из университета.

Хамское отношение к сотрудникам не в новость этому клану, но уже стало его методом демонстрации своего верховенства и давления. Проявлений этого много. Так, однажды секретарь проректора пришла на работу и не смогла попасть в кабинет, а свои вещи нашла за дверью, потому что была задача сверху – поменять замки и таким образом унизить человека за надуманную лояльность к неугодным кланам лиц. Также уволен из отдела кадров работник, опытный юрист, который тщательно изучал документы и личные дела, что было не на руку Куликову и Чернышеву. Неправомерным путем лишились и директора ИИНО КНУБА, человека работавшего в пользу страны, учебного заведения и студенчества.

И это далеко не все истории скандального увольнения специалистов только за их неудобство и не готовность обслуживать интересы ректора Куликова.

Чтобы назначать своих людей и увольнять неудобных, ректор Куликов даже приходил в отдел кадров университета собирал людей и угрожал им так называемыми «волчьими билетами», что они больше нигде не устроятся и это будет их место работы. Так монарх Куликов диктовал свои условия и только после намерения людей предоставить истории огласки и пойти на телевидение для обнародования происходящего в стенах КНУСА Куликов временно успокоился. Но долго ли? Ибо в университете у Куликова все должно быть «на мази».

Так проректор по вопросам тендеров и административно-хозяйственной деятельностиКНУБА Александр Хоменко является кумом племянника Куликова Дмитрия Сотникова.

Зарабатывают друзья Куликова не только официально, но и получают дополнительную копейку на тендерах и ремонах.

Подконтрольные фирмы Дмитрия Сотникова и Александра Хоменко выполняли работы по замене дверей и ремонту в кабинетах КНУСА.

В 2020 году КНУБА провело тендер более чем на 33 млн. гривен для капитального ремонта стадиона по улице Образования, 3.

Оценку стоимости всех работ проводил эксперт Лещинский, который в настоящее время

работал доцентом на кафедре экономики и менеджмента ИИНО КНУБА. И это еще не все, потому что жена Лещинского Ирина работала директором спорткомплекса КНУБА, то есть того же стадиона. Относительно этой закупки органом государственного финконтроля были обнаружены нарушения, а компания-победитель в 2022 году внесена в сводные списки АМКУ из-за искажения результатов торгов.

Хоменко поставил своего человека для работ на территории спорткомплекса, а крышует все процессы Сотников при поддержке ректора Куликова. То есть, этот ремонт с самого начала был схемой для отмывания средств. В это происходит с молчаливого согласия или бездействия правоохранительных органов во время войны, в то время когда Украина борется с коррупцией, исповедует европейские ценности, идет в ЕС, а наши защитники ежедневно отдают жизнь за страну нового формата.

Интересно, что Александр Хоменко – как кум Дмитрия Сотникова ничего не боится, потому что Сотников разруливает все «грешки» за Хоменко. Все строительные работы, которые он желает вести, прикрывает Куликов с подачи Сотникова. Хотя при этом у Сотников нет ни одной должности в КНУБА и не работает в заведении, а является обычным родственником ректора.

Напомним, что жена Сотникова – главный бухгалтер в ИИНО КНУБА. То есть у этой преступной группировки одобрены все ключевые направления: финансы, тендеры и международная деятельность.

Возникает вопрос, почему эту преступную шайку не прикроют стражи порядка и почему руководство Минобразования до сих пор не прекратило деятельность клана Куликова в КНУБА??!