Депутаты из Украины, злоупотребляя системой «Путь», бегут за границу под видом «волонтеров». Кто-то из них отсиживается в Польше, кто-то «волонтерит» в США, а некоторые уже много месяцев собирают по миру «гуманитарный груз», который никак не может собрать.



Кроме системы «Путь» беглые депутаты пользуются и другими способами, например сопровождают родственников с инвалидностью, или прикрываются «письмами» от пограничников. Виталий Абрамов, депутат Харьковского областного совета. Его в систему «Путь» несколько раз вносила Харьковская ОВА. Впервые это произошло 10 августа 2022 по представлению Благотворительного фонда имени Саркиса Давтяна. А во второй, и в последний, 9 ноября 2022 года по представлению БФ «Помощь украинцам», Об этом сообщают в расследовании NGL.media.



Сергей Петров, депутат Соледарского городского совета. Уехал в марте 2023 года. В систему "Путь" его внесла Волынская ОВА. Уже в сентябре 2023 Петров опубликовал в соцсетях фото с дочерью из Польши.

"В Волынской ОВА утверждают, что внести Петрова в "Путь" попросил благотворительный фонд "Верим в Украину", поэтому дали такое разрешение, но разрешили выезд максимум на две недели. Руководитель фонда "Верим в Украину" Анатолий Шваб сказал, что вспоминает обращение от воинской части, для которой Петров должен был доставить автомобиль. Но чем все закончилось не помнит, как и название воинской части, - отмечают журналисты.



Владислав Трубіцин

Владислав Трубицын, свиновен во взяточничестве депутат Киевского городского совета. Уехал за границу в направлении Польши по разрешению председателя Государственной пограничной службы. Об этом сообщили журналисты проекта«Схемы».

Собеседники журналистов с доступом к данным о пересечении границы рассказали, что депутат выехал из Украины через пункт пропуска Рава-Русская вечером 13 мая на собственном автомобиле Mercedes S 600.

Через три дня должно было состояться заседание Высшего антикоррупционного суда, где рассматривают дело, в котором фигурирует Трубицын. Он так и не вернулся — прокурор САП инициировал его объявление в международный розыск.



В мае этого года журналисты-расследователи Bihus.Info выяснили, что народный депутат от фракции «Слуга народа» , а сам Торохтий должен составить мандат и вернуть государству деньги, которые получил в качестве компенсации за аренду жилья. заявил, что инициирует исключение Торохтия из фракции Во время военного положения выезжал со своей женой, скорее всего, в Болгарию на отдых, а его семья за это время сменила уже три автомобиля. После этого глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия Богдан Торохтий

Богдан Торохтий

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий в июле этого года получил согласование Верховной Рады на выезд на пять дней в рабочую командировку в Израиль, но пробыл за границей почти три недели, посетив в это время США. Там живут родственники и официальный помощник. Это выяснили в своем расследовании журналисты проекта Схемы от Радио Свобода.

В аппарате парламента сообщили журналистам, что Куницкий был откомандирован в Израиль с 3 по 7 июля 2023 года «в рамках деятельности депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Израилем», где он является сопредседателем. Однако, как установили «Схемы», вернулся Куницкий в Украину только 22 июля — через 15 дней после завершения официальной командировки.

Журналисты выяснили, что в промежутке после рабочей командировки и до возвращения в Украину депутата заметили в аэропорту американского штата Флорида. В настоящее время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для должностных лиц во время военного положения без подлежащих на то оснований.

По данным источников журналистов «Схем» с доступом к информации о пересечении границы, Куницкий уехал из Украины вечером 3 июля 2023 по дипломатическому паспорту через пункт пропуска «Шегини» на польской границе. Въехал обратно в Украину депутат 22 июля через этот же пункт, предъявив уже загранпаспорт.

Основанием для выезда стало распоряжение Верховной Рады об официальной командировке депутата. Куницкий был единственным представителем депутатской группы по связям с Израилем, получившим эту командировку.

В июле журналисты «Следствия.Инфо» сообщили, что нардеп от партии «Слуга народа», заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности < /span> во внесении ложных сведений в официальные документы. объявил ему подозрение Аристова, а генпрокурорлишила мандата в середине июля отдыхал в 5-звездном отеле на частном острове на Мальдивах. После этого Верховная Рада единогласно Юрий Аристов

Юрий Аристов

Дмитрий Копанчук, сын нардепки из Хмельнитчины, выехал за границу под предлогом сопровождения отца, который имеет 2 группу инвалидности. Отец вернулся, а сын остался за границей. После обнародования информации в СМИ, он решил составить депутатский мандат.

Елена Копанчук - народная депутат от "Слуги народа". Она из Хмельнитчины. В последние дни ее имя в украинских СМИ упоминается из-за сына – Дмитрия. Он уехал за границу до сих пор не вернулся.

1 января Дмитрий Копанчук пересек в Смольнице украинско-польскую границу. Официальным основанием для выезда стало сопровождение его отца, 46-летнего Владимира Копанчука со второй группой инвалидности.