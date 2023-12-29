Об этом пишет сайт Украинские новости. Далее приводим текст без ремарок и комментариев.

Сотрудничество Украины с Россией после 2014 года, когда страна-соседа оккупировала часть украинских территорий, является лакмусовой бумажкой, которая, к сожалению, продолжает проявляться. Иногда это касается бизнеса, иногда родственных связей публичных лиц, а иногда и компаний, от которых напрямую зависит благосостояние нашей страны. В публикации Укррудпрома речь идет об углях и опрометчивых связях украинских энергетических компаний с недружественными россиянами.

С 2014 года, сразу после оккупации Россией части Донбасса, украинские энергетические компании оказались под прицелом. Во-первых, часть из них построена таким образом, что для ее обслуживания необходим уголь марки «Антрацит», добываемый как раз на той части, которую временно захватила страна-агрессор. Также оно находится в Южно-Африканской республике и в России. Так что важно было понимать, откуда теперь будут поставки.

Во-вторых, хотя части пакетов акции этих компаний принадлежит государству, другое контролируют бизнесмены, репутация которых часто не слишком чиста.

На слуху и карандаше у журналистов чаще всего находятся ПАО «Центрэнерго» и ПАО «Донбассэнерго». История приватизации первой компании уже стала притчей во языцех. Несколько лет ее переносили, дальше ее боролся скандальный бизнесмен Дмитрий Крюков, потом якобы бизнес-партнер Петра Порошенко Игорь Кононенко и Ко. Сейчас официально мажоритарным пакетом акций владеет государство, а руководителем с августа 2023 года является Андрей Чуркин, ранее руководивший государственным предприятием «Харьковэнергосбыт».

В свою очередь, «Донбассэнерго» относится к сфере влияния бывшего народного депутата Максима Ефимова. Он известен тем, что после свержения режима Виктора Януковича стал тем, кто начал активно искупать бизнес семьи беглого главы государства. В частности, именно он стал владельцем скандально известного бизнес-центра «Парковый» в Киеве. Ефимов выходец из Донбасса, а именно из Краматорска. Он составил депутатский мандат в начале декабря 2023 года, аргументируя это тем, что у него не хватало усилий на депутатскую деятельность.

И Центрэнерго, и Донбассэнерго связывает одна очень неприятная история. Обе компании закупали уголь из оккупированных Россией территорий почти до начала 2022 года. Среди фирм, по которым эти закупки происходили, одна очень интересная. Ее название Telf AG и зарегистрировано она в Лугано, Швейцария. Европейская регистрация дает этой компании безумные бонусы в виде защиты от санкций, поскольку реальным ее владельцем является российский бизнесмен Станислав Кондрашов.

По данным европейских реестров, сейчас официальным представителем Telf AG является некий Даниэль Коларов, но до 2010 года им был сам Кондрашов.

О российском бизнесмене Кондрашове известно то, что он когда-то был совладельцем трех обанкротившихся российских банков. Впоследствии он занялся коксохимическим бизнесом, а затем имел совместные компании вместе с убитым в Киеве бывшим депутатом российской Госдумы Денисом Вороненковым. Кстати, в убийстве последнего украинские спецслужбы подозревают Кондрашова.

Также СМИ пишут о его активном участии в финансировании ЧИК "Вагнер" и в зачистке Сети от негативных материалов о нем. В частности, недавно суд Лос-Анджелеса заблокировал некоторые украинские новостные сайты по требованию владельца компании Telf AG Кондрашова.

На самом деле, эта тема не нова и в 2021 году украинские СМИ уже сталкивались с непонятным судебным запретом и блокировкой. Правда, тогда это делалось из-за украинского правосудия по иску адвоката бывшего руководителя «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула. Этому персонажу тоже очень не нравились отрицательные материалы о себе.

Но вернемся к Станиславу Кондрашову и его откровенно неожиданному отношению к украинской энергетике.

По данным из открытых источников, в течение 2015-2022 годов для нужд Славянской ТЭС ПАО «Донбассэнерго» приобретено импортного угля марок «Антрацит» и «Песне» около 3,7 млн. тонн на почти 8 млрд. гривен через компании ООО «Энергоинвест Трейдинг», ООО «Энергомост» и ООО «Вертикаль Киев».

В свою очередь, ООО «Энергомост» официально закупало уголь у ряда международных компаний из Польши, Чехии и Швейцарии. Одна из этих фирм – Telf AG, связанная с Кондрашевым.







Следует заметить, что ООО «Энергомост» и ООО «Вертикаль» тесно переплетаются между собой. В 2016 году среди основателей последней был Андрей Галавин. В 2017 году он и ООО «Вертикаль» стали совладельцами ООО «Энергомост».

По данным издание «Наши деньги» ПАО «Центрэнерго», пожалуй, наиболее «замазанное» в скандалах с поставкой угля из оккупированных РФ территорий также имело контракты с компанией «Вертикаль». Издание замечало, что в августе 2015 года учредителем этой компании был Дмитрий Васильев из Донецка. «Так зовут бывшего коммерческого директора ГП «Львовуголь». Его в августе поймали за управлением авто в пьяном виде и через день уволили с должности. Также так зовут бывшего помощника нардепа от Партии регионов Андрея Селиварова», - пишут журналисты. Здесь следует добавить, что Селиваров был менеджером в компании Рината Ахметова «АРС-Холдинг».

Еще одним доказательством того, что украинские энергокомпании, несмотря на войну, продолжают сотрудничать с Telf AG россиянина Станислава Кондрашова, может служить информация с сайта Института теплоэнергетических технологий Национальной академии наук Украины. В частности, в 2021 году Институт хвастался двумя контрактами с Telf AG:

«Оценка технической возможности и разработка рекомендаций по организации безопасного и эффективного сжигания угля марки П (полувантрацита) поставки ООО «Разрез Бунгурский-Северный» на ТЭС Украины»;

«Оценка технической возможности и разработка рекомендаций по обеспечению безопасного и эффективного сжигания угля марки Д (битуминозного) поставки АО «Шубарколь Комир» на ТЭС Украины».









ООО «Разрез Бунгурский-Северный» – это российская компания Валерия Бодренкова и Владимира Черепанова. Оба внесены в санкционный список Украины как спонсоры войны против Украины.







Кто-то потерял дом на Донбассе в 2014-м, кто-то остался налегке в 2022-м, а кто-то мог потерять все дважды, ведь был вынужденным переселенцем в результате агрессии Российской Федерации. И только украинским бизнесменам определенной категории все равно: торговал и буду торговать со страной-агрессором.

Правда, нужно отдать должное, не только украинский бизнес оказывается в такой ситуации. В ноябре 2023 года, по меньшей мере, 127 компаний в Великобритании добровольно признали нарушение санкций против России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Британский бизнес согласно законодательству может самостоятельно сообщать о нарушении, чтобы уменьшить размер штрафов. Начнут ли признавать это украинские компании, покажет время, но, кажется, сделать это будет трудно. Ведь приспешники террористов хорошо научились маскироваться по европейским регистрациям.















