Война войной, а корпоратив праздновать надо, особенно когда сами себе выписали немалые премии к празднику – так судя по всему решили госслужащие Калитянского поселкового совета объединенной территориальной общины, которую возглавляет одиозный Сергей Рудницкий.

Кадры веселого праздника в разгар войны и времена, когда люди по гривне собирают на дроны, попали в сеть и сразу натворили шум среди украинцев. Автор сообщения заметила, что чиновникам так не понравилось сообщение о корпоративе и праздновании во время войны, что они набросали жалоб и соцсеть удалила первый пост.

В то же время пользователи сети отмечают, что подобные празднования во времена, когда Украина переживает вторжение террористов и все государство должно работать на оборону – вызывают лишь унижение и стыд.

Но чиновники, вероятно, решили обмыть шикарные премии, которые выписали перед Новым годом. Мы недавно сообщали, что работники Калитянского поселкового совета объединенной территориальной громады щедро наградили себя премиями до 60 тысяч гривен. К сожалению, сколько получил председатель Сергей Рудницкий – так и неизвестно.

Стоит вспомнить, что председатель Калитянского поселкового совета Сергей Рудницкий уже попадал в скандал, объявив войну директору опорного лицея городка Антонине Шпак.

Чиновник всеми силами пытается выжить от должности педагога с огромным опытом. Говорят, что чиновник планирует устроить на эту должность свою любовницу, чтобы беззаботно проводить безумные тендеры и никому ничего не объяснять.





Поэтому чиновник долгое время давит на директора лицея, заваливает ее надуманными выговорами и требует увольнения. Несмотря на это у Антонины Скворцов хватает сил и терпения не только противиться местному царьку, но и заботиться о детях.