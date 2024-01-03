О продолжении практики скруток топ-чиновниками украинской налоговой в эксклюзивном материале 360UA.NEWS. Публикуем текст без поправок и комментариев.





В то время как в Германии раздаются призывы ввести “налог солидарности с Украиной” – специальную надбавку к налогу на прибыль для оказание помощи в ведении войны, непосредственно в Украине продолжается практика налоговых скруток.

Как сообщает близкий к Государственной налоговой службе Телеграмм канал Дон Кихот, с участием и.о. заместителя председателя службы Евгения Сокура было “скручено” 200 миллионов гривен: “По нашей информации, Евгений Сокур дал возможность скрутить 200 лям львовской группе обнальщиков. Пока компании перерегистрируются в Житомир, по команде Сокура”.

Скриншот поста ТГ канала Дон Кихот Соответственно, кроме Евгения Сокура в схеме задействованы еще двое топ-чиновников: и.о. начальника Главного управления ГНС во Львовской области Никитюк Николай Викторович и и.о. начальника Главного управления ГНС в Житомирской областиЧерновицкая Теодозия Юрьевна. После проведения "скрутки" львовскими налоговиками компании будут перерегистрированы в житомирскую налоговую, где состоится их "закрытие". Никитюк Николай Викторович и Чернецкая Теодозия Юрьевна Стоит отметить, что все трое топ-налоговиков тесно связаны между собой. Да, Евгений Сокурпротеж Даниила Гетманцева, о чем неоднократно писали украинские СМИ. Николай Никитюк возглавил налоговую Львовской области после отстранения предыдущей команды по инициативе Даниила Гетманцева, о чем он сообщил в своем официальном ТГ канале. Скриншот поста по официальному ТГ каналу Даниила Гетманцева Относительно и.о. начальника налоговой Житомирской области Теодозии Чернецкой, до назначения на должность она также работала в ГУ ГНС во Львовской области, хотя по мнению некоторых СМИ старалась не афишировать данные факты. В частности, журналисты обратили внимание, что на сайте областного управления ГНС, биографическая справка Теодозии Чернецкой отсутствует, лишь отмечено, что Чернецкая имеет IV ранг государственного служащего. По информации нашего источника в Государственной налоговой службе, "скрутка" на 200 миллионов гривен является средней по размеру. Таких "операций" проводится сотни, а бюджет Украины недополучает около 7 миллиардов гривен в год. Вместе с тем, такого рода операции невозможно провести без ведома руководства ГНС. Напомним, что именно из-за "скруток" были уволены предшественники Татьяны Кириенко. Тогда размер ущерба нанесенного государственному бюджету оценивался экспертами на уровне 5 миллиардов гривен в год. Как мы писали ранее, в материале: “Председатель налоговой службы Татьяна Кириенко может уйти в отставку после требований США “находить точки роста внутри страны ”, Западные партнеры недовольны высоким уровнем коррупции, в частности в ГНС, и по дипломатическим каналам и через прессу намекают о необходимости либо перекрыть коррупционные схемы, либо сменить руководство.

В частности, после заявлений спецпредставителя президента США по Украине Пенни Прицкер, вышла большая аналитическая статья на Bloomberg , где украинскому правительству среди первоочередных мер по стабилизации ситуации в случае задержки западного финансирования рекомендуют провести администрирование налоговых поступлений.