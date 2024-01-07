"Киевгорстрой" – это крупная строительная компания, принадлежащая городу Киеву на 80% и являющаяся одним из ведущих застройщиков в Украине.

Об этом пишет портал Акценты.

Однако, начиная с осени 2022 года практически все строительные проекты были заморожены. Это связано с военными действиями и сокращением выплат инвесторам в рамках договоров рассрочки. Второй аспект этой ситуации связан с серьезными проблемами, которые стали все более явными в руководстве компании.

Вице-президент «Киевгорстроя» Бондарев в разгар войны зарегистрировал фирму в Испании на 300 000 евро. фирму в Испании с капиталом 300 000 евро.

Аркадий Бондарев

Аркадий Бондарев, согласно официальной информации, с 1992 года работает на столичные власти в секторе коммунального хозяйства и жилищного обеспечения. С 2010 года – вице-президент ЧАО «ХК «Киевгорстрой». Его биография не содержит никакого намека на работу в бизнес-сфере или в частных компаниях. Впрочем, как и у большинства чиновников, странным образом живущих на широкую ногу, всю жизнь работая на государство. Одно время Бондарев успел побывать помощником народных депутатов Олега Шевчука от «Батькивщины», а также Романа Романюка из кличковского «УДАРа». К полномочиям Бондарева в "Киевгорстрое" относится координация деятельности по реализации объектов недвижимости, маркетинга и участия компании в государственных программах. Казалось бы, огромная ответственность и больше во время войны. Однако фактически ни одного комментария Аркадия Бондарева о деятельности "Киевгорстроя" во время военной агрессии со стороны РФ не найти. Его страница в Facebook также не изобилует новостями о работе столичной компании-застройщика, а скорее рекламным бюллетенем для его сына Александра. Интересные спортом, видимо, видели новость месячной давности о том, что 14-летний украинский гонщик Александр Бондарев стал членом молодежной программы команды Формулы 1 «Уильямс». Новость поражает тем, что Александр стал первым в истории украинским гонщиком, которому это удалось. Он и есть сын вице-президента «Киевгорстроя». разное На профильных спортивных сайтах можно прочитать о карьере Александра, который с 5 лет занимается гонкой. «Все это время Александр занимался картингом фактически за счет своих родителей. Ведь гонка – недешевый вид спорта и найти спонсоров для детей почти невозможно», – пишут спортивные СМИ. Также сообщается, что «прорывным для молодого гонщика Александра Бондарева стал 2022 год, когда высокие результаты украинца оценили в команде Ricky Flynn Motorsport, по которой прошел Ландо Норрис». В то время как для большинства украинцев это был самый страшный год в истории – год, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а российские террористы убивали, насиловали и пытали наших людей. И вот в 2023 году Александр Бондарев становится участником Гоночной академии Уильямс. Конечно, из-за спонсорства своего отца, вице-президента «Киевгорстроя».

Можно подумать, что карьеру сына спонсирует мать – жена Аркадия Бондарева. Но и она не имеет таких больших успехов в бизнесе, которые позволяли бы вкладывать деньги в такой элитный спорт, как гонки. Жена Бондарева – певица Оксана Брызгалова. В прошлом – участник поп-группы «Милос», а в 2019-м также кандидат на участие в «Евровидении» от Украины в составе группы Braii. Известно, что Оксана познакомилась с Бондаревым во время конкурса красоты, а в 2008 году они стали супругами. До полномасштабного вторжения РФ в Украину Брызгалова руководила студией звукозаписи Istok studio в Киеве. Но сейчас сайт студии не работает, а последнее сообщение в социальных сетях касается поздравления с Новым 2022 годом. В соцсетях Оксана тоже не слишком светит жизнью. Свежая фотография, датированная августом 2023 года, сделана в Великобритании и подписана «Just a new frontier». Благодаря открытым данным в реестрах мы смогли найти справку о создании Оксаной Брызгаловой и Аркадием Бондаревым компании в Испании в 2023 году. Фирма под названием "BONDAREV RACING SL" была создана 11 января 2023 года. Последние изменения датированы мартом 2023 года. В них отмечено, что супруги – вице-президент «Киевгорстроя» и певица – ее руководители. Вид деятельности – спорт и его продвижение.

Фирма зарегистрирована в муниципалитете Барселоны, а ее офис расположен в нескольких метрах от пляжа и в окружении дорогих отелей.

Наиболее интересная информация касается капитала фирмы. По данным реестра, он достигает 300 000 евро, или 11,6 млн. гривен по курсу валют. Поскольку, кроме Бондарева и Брызгаловой, других участников не отмечено, вывод, чьи это средства, напрашивается сам собой.

Итак, в разгар войны в Украине, во время фактического банкротства одного из крупнейших застройщиков и тогда, когда каждый украинец ежедневно жертвует деньги на ВСУ, вице-президент «Киевгорстроя» Аркадий Бондарев вкладывает 300 000 евро в создание компании в Испании с целью развития продвижения автомобилей. #39;еры своего сына.

И все бы ничего, если бы это денежные средства, заработанные в собственном бизнесе. Но это средства, взятые из карманов каждого киевлянина, ведь «Киевгорстрой» финансируется из бюджета столицы и 80% акций принадлежат Киеву. Повторимся, никакой бизнес-деятельности Аркадий Бондарев в своей жизни не вел, а состояние его жены хватило бы разве что на форму для гонки для их сына.

Уже во время войны, когда большинство мужчин не имеют возможности для выезда за границу из-за ограничения военного положения, Аркадий Бондарев, судя по всему, ехал в Испанию. По крайней мере, фото в профиле его сына, датированное сентябрем 2022 года и обозначенное геолокацией Калелья, – это муниципалитет, входящий в провинцию Барселона. Именно в нем зарегистрирована фирма BONDAREV RACING SL, основанная Аркадием Бондаревым в январе 2023 года.

Подпись под фото – это поздравление отца с Днем рождения, поэтому вполне вероятно, что вице-президент «Киевгорстроя» мог отмечать свой праздник в кругу семьи не в Украине.

Испания – это страна, в которой многие украинские чиновники разного рода имеют бизнес или недвижимость. Об этом неоднократно писали журналисты, отмечая, что большинство этих людей не могут доказать законное происхождение своего состояния. Похоже, эту компанию пополняет и вице-президент Киевгорстроя Аркадий Бондарев.