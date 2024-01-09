Вадим Костюченко – известная фигура в Украинской ассоциации футбола (УАФ). За годы работы футбольный функционер отметился рядом скандалов. Костюченко критиковали за давление на клубы в вопросе доигрывания первой лиги. Его обвиняли в поддержке в пользу некоторых клубов и давлении на другие.

Также была скандальная история о возможном поддельном дипломе Костюченко о полученных образованиях в Киевском политехническом институте. С этим документом Вадим получил два дополнительных высших образования. В октябре 2014 года на Костюченко было возбуждено уголовное дело и в ходе проверки было установлено, что диплом специалиста по автоматизированным системам обработки информации и управления Киевского политехнического института - недействителен.

Несмотря на это, Костюченко сделал очень хорошую карьеру.

2004-2005 гг.: 1-й заместитель Министра Украины по делам семьи, детей и молодежи;

2005-2010 гг.: вице-президент ФК "Динамо";

2010-2013 гг.: 1-й заместитель председателя Деснянской РГА;

2013-2014 гг.: заместитель директора Департамента, начальник управления семьи, молодежи и спорта КГГА;

2014 г.: руководитель общественной приемной в АП Петра Порошенко;

2014-2015 гг.: 1-й заместитель председателя Национального олимпийского комитета в г. Киеве;

Март 2015: 1-й вице-президент УАФ.

Его карьера выглядит, как типичная для госслужащего до момента, когда он стал частью Федерации футбола Украины в 2019 году. С этого времени он получает ежемесячную заработную плату в размере 400 тысяч гривен. За таким окладом не могут даже мечтать украинские воины, которые сейчас защищают страну.

Неудивительно, что даже во время войны Костюченко продолжает шикарную жизнь. Недавно журналисты программы "Деньги" обнаружили загородное здание первого вице-президента УАФ в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. Отмечается, что это село известно тем, что в нем поселяется украинская элита.

Стоимость поместий в Вишенках стартует от нескольких миллионов гривен.

Журналистка Диана Ловская тщательно исследовала детали дел о масштабных злоупотреблениях в УАФ и возможной причастности господина Костюченко к этим "схем". Это время идет в расследовании сайта Стопкор.

Завышение стоимости строительных работ, вывод денег в оффшоры, сговор с детективами НАБУ и препятствование законной деятельности журналистов – вот лишь несколько задокументированных фактов по отечественным и международнымуголовным делам< a i=2>, к которым причастен президент УАФАндрей Павелко и члены его команды. Суммы, фигурирующие в этих производствах, впечатляют: от 6,4 до почти 100 млн грн.

И несмотря на многолетние расследования, под следствием оказались только единицы функционеров. Остальные же, как заместитель Павелка Вадим Костюченко, не только гуляют на свободе и сохранили свои должности, но и продолжают богатеть во время войны. Изменит ли ситуацию вероятный приход к рулю УАФ Андрея Шевченко? Ведь у славного футболиста фактически нет управленческого опыта в таких структурах, а состав его возможной команды – не озвучивается.

Выборы нового президента УАФ должны пройти уже 25 января, а единственным кандидатом стал легенда украинского спорта – Андрей Шевченко. Более того, по данным специализированному изданию "Футбол 24", форвард якобы уже работает над формированием вероятной команды, которая будет руководить ассоциацией. Впрочем, ее состав доподлинно неизвестен. Специалисты предполагают, что у власти могут остаться все те же функционеры, "засвеченные" в коррупционных скандалах.

"Я пообщался со всеми, с кем можно было пообщаться по этому поводу. Потому что все-таки молчат вообще. Я слышал некоторые фамилии, их немного, но, конечно, Вадим Константинович Костюченко вспоминается. Потому что на самом деле сейчас УАФ – это Костюченко", – комментирует футбольный эксперт Михаил Смоловой.

Итак, в новую команду господина Андрея, похоже, метит "серый кардинал" нынешнего состава ассоциации Вадим Костюченко. В широких футбольных кругах известен подлогом своего диплома и уголовным делом как следствие. Еще одно дело в отношении него возбуждено по подозрению в завышении цены при покупке земли под строительство загородной тренировочной базы для национальных сборных.

По инсайдерской информации, вероятно, Костюченко лично доверено заниматься передачей властных полномочий новому президенту УАФ.

"Контроль арбитров, влияние на клубы, сговоры с местными федерациями – все эти вопросы, как уверяют инсайдеры, контролировал Костюченко. Возможно, поэтому бывшие руководители региональных федераций футбола достаточно категорично относятся к вице-президенту УАФ", – отмечает Диана Ловская.

Известно, что Вадим Костюченко присоединился к Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины или ФФУ) в марте 2015 года. То есть, именно тогда, когда Андрея Павелко избрали президентом. А Костюченко сразу получил одну из самых высоких должностей в организации – первого вице-президента. До 2015 года он, хоть и не работал непосредственно в ассоциации, имел значительный опыт в спортивных вопросах и вел чиновничью деятельность с 1999 года.

Вот самые заметные должности Костюченко до эры УАФ: вице-президент ФК "Динамо" по связям с общественностью; заместитель председателя, а затем вице-президент федерации футбола Киева; первый заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта; заместитель директора Департамента образования, науки, молодежи и спорта КГГА.

Драгоценное поместье под Киевом

Как зафиксировали расследователи СтопКора, элитный коттедж Вадима Костюченко, расположенный в селе Вишенки Киевской области, только набирает обороты строительства во время полномасштабного вторжения.

На отснятых репортерами кадрах можно увидеть заброшенную на дороге технику, а именно бетоносмесительный аппарат и лопаты, которые, вероятно, оставили наемные работники. И также недавно здесь проводились работы по оформлению фасада. А еще стоит обратить внимание на дорогу к имению – ее не так давно грейдеровали, то есть готовили к укладке асфальтного покрытия.

Примечательно, что во время этих съемок в нашу съемочную группу вызвали бойцов Добровольческого формирования территориальной общины. Впрочем, те выяснили, что журналисты ничего не нарушили и ушли.

Земельный участок под усадьбой достигает почти 28 соток. А площадь дома в стиле hi-tech – 460 квадратов. По данным сайтов продажи недвижимости, вдвое меньшие дома поблизости стоят от 10 миллионов гривен.

Поскольку точная стоимость коттеджа неизвестна, можно сосчитать примерно, сколько средств было потрачено на строительство на данный момент. Так, чтобы залить бетоном плоскость для 2800 квадратных метров, по актуальным данным сайтов исполнителей строительных работ, может потребоваться почти 2,5 млн. грн.

Обустройство дома в стиле хай-тек обходится примерно в 500 долларов за квадрат. В случае Вадима Костюченко, их 460 – получается 230 тысяч долларов или 8,5 млн грн. Так что суммарно выходит около 11 млн грн. И это только то, что можно оценить зрительно.

Для сравнения, одно бетонное укрытие на остановке общественного транспорта, которое может спасти людей от обломков во время российских обстрелов, стоит примерно миллион гривен. Следовательно, 11 таких хранилищ позволили бы обезопасить целый микрорайон в Киеве.

Но и это еще не все. По данным медиа, в дополнение к дому первый вице-президент УАФ предположительно "прихватил" еще несколько соток государственного леса – так же, как и его руководитель Павелко.

Один из скандалов разразился во время очередного отбора футбольных клубов в Украинскую Премьер-лигу в национальных клубных соревнованиях сезона. Тогда, как считали эксперты, три призовых места разыграли так сказать "вне игры".

"Я могу говорить, что циркулируют слухи, очень серьезные слухи, что якобы в Премьер-лигу должны зайти при каких-то странных обстоятельствах три команды", – допустил спортивный журналист Константин Андреюк.

Речь идет о Львовском ФК "Движение", ФК "Волынь" из Луцка и ФК "Минай". Доказательствами этого называют готовый документ, который можно увидеть на экране со списками команд высшей лиги на следующий сезон. Именно эта бумажка якобы лежала на столе Вадима Костюченко задолго до завершения отбора.

еще в 2017-18 годах произошли кардинальные изменения в ряде региональных федераций футбола Украины. Тогда вместо действующих организаций создавались новые юридические лица, которые впоследствии включались в коллективные члены УАФ, а предшественников оттуда исключали.

В частности, так в пользу новой организации блокировали и работу "неугодной" Федерация футбола Одесской области. Вместо нее тогда создали Одесскую областную футбольную ассоциацию, которую сегодня возглавляет бывший министр здравоохранения, а затем – губернатор ОдесщиныМаксим Степанов.

И судя по официальной странице этой местной ассоциации, господин Степанов остается действующим руководителем. Хотя по данным НАБУ, господина Степанова заочно арестовали по делу о завладении средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" более чем на 450 миллионов гривен.

Аналогичным образом "реорганизовали" и Федерации футбола Киева и Полтавы.

"Если они видели, что кто-то имеет свое мнение, критикует и не соглашается с тем, что они совершают. Все они за ночь могли зарегистрировать в том или ином регионе другую ассоциацию там, которая ничего не могла проводить. Там три человека зарегистрировали и на следующий день переломить людей, переходить туда коллективные члены любыми услугами. Устрашением у них был такой рычаг, как судейство. Они заставляли судей перейти туда и все. То есть они раскалывают региональный футбол. Они так поступили в Киеве, в Одессе, в Полтаве, в Тернополе", – утверждает президент АФ Киева Игорь Кочетов.

Не менее громкий скандал с участием Вадима Костюченко связан со строительством футбольных площадок.

Деньги на них выделяла УЕФА – 6 миллионов евро ежегодно в рамках социальной программы "Хет-трик". Но иногда средства "исчезали" в таинственных финансовых схемах.

"Я поссорился с первым вице-президентом ФФУ Костюченко. Он отвечает за распределение средств по программе "Хет-трик" спортивные площадки по регионам. И каждый исполком, уже 2,5 года за председательство Павелко, я поднимаю этот вопрос. Давайте честно распределим эти площадки. Мы уже находили место, а нас продолжают кормить обещаниями. Происходит нечестное распределение площадок. Как выяснилось впоследствии, все это делали для того, чтобы использовать эти площадки в политической борьбе", – рассказывает председатель федерации футбола ТернопольщиныВладимир Мариновский .

В конце концов, в ноябре 2019 года Генпрокуратура сообщила, что против президента УАФ Андрея Павелко возбуждено пять уголовных дел. Все они связаны с подозрением в хищении средств на строительстве футбольных полей. А уже в ноябре 2022-го Печерский суд постановил применить меру пресечения в виде содержания под стражей к Павелку и генсеку УАФ Юрия Записоцкого на два месяца с залогом 9, 88 млн. грн.

Генсек УАФ Юрий Записоцкий

А как Костюченко? Почему его не привлекли к ответственности?

Ведь именно Вадим Костюченко был подписантом договоров о покупке земельных участков для базы национальных сборных в Княжичах, где по договору сумма была 8 млн. грн., а у FIFA на эти нужды просили 2,5 миллиона долларов.

Чтобы пообщаться с героем журналистского расследования, команда СтопКора отправилась по месту работы Костюченко. Правда, отвечать на камеру он сразу отказался. Редакция также направила официальный запрос, но с тех пор ни ответа ни от Костюченко, ни от Украинской ассоциации Футбола мы так и не получили.

Нужен ли Андрею Шевченко такой токсический персонаж в собственной команде? Журналисты СтопКора хотели прояснить эту информацию лично у Андрея, но, к сожалению, эти вопросы тоже пока остались без ответа.

Для общения с футбольным функционером, который стал объектом журналистского расследования, команда СтопКора отправилась на место работы Вадима Костюченко. Однако он отказался отвечать на камеру. Редакция также выслала официальный запрос, но пока не получила ответа ни от Костюченко, ни от Украинской ассоциации футбола.

Остается открытым вопрос: целесообразно ли иметь такую ​​токсическую фигуру, как Вадим Костюченко, в составе команды Андрея Шевченко? Журналисты СтопКора пытались выяснить эту информацию лично от господина Андрея, но к сожалению, на эти вопросы также не получили ответа.