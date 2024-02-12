На это обратил внимание известный блогер Джокер в своем телеграм-канале.

Пишет сайт Акценты.

Как утверждает автор, владелец онлайн-казино VBET во время войны радостно сотрудничает с путинским казино 1xbet.

«Смотрите дорогие друзья, инстаграм владельца якобы Украинского казино VBET, господина Вигенчика. И что мы видим дорогие друзья? А мы видим, как 6 дней назад владелец казино VBET в открытую выставляет, как его компания сотрудничает с русским путинским казино 1хбет. Друзья, понимаете уровень пздц? Владелец украинского казино на втором году войны, в открытую у себя в инстаграм показывает, как они работают с русскими. Просто в открытую. Понимаете? Я так понимаю, что всех все устраивает? Это у нас такая война с россией пока парни гибнут? Вот скажите пожалуйста, а что еще нужно? Тупо заходишь в инстаграм владельца VBET, а там в открытую сотрудничество с русскими. Просто в открытую. И? Что дальше? Ему можно?», – недоумевает Джокер.









Ранее сообщалось , что В реестре VBet указана как общество с ограниченной ответственностью "ВБЕТ Украина", которой руководит Гиорги Гивишвили. Гиорги – пример человека с молниеносной карьерой. В промежутках между "экспертными оценками" технологий блокчейн и развития криптовалют Гивишвили числился директором нескольких непонятных компаний, в одной из которых к моменту полномасштабного вторжения бенефициарами были белорусы.

В общей сложности Гивишвили с 2014 года совершил скачок от владельца ООО "Маргрупп" с ​​мизерным уставным капиталом в 200 гривен, к руководителю букмекерской конторы VBet, которая только за лицензию оплатила 100 млн гривен.