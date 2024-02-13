9 февраля произошел ужасный обстрел Немышлянского района Харькова, что привело к гибели семи человек, среди которых трое детей.

Уничтожены также 15 домов, которые полностью выгорели. В эти трудные мгновения необходима была не только гуманитарная помощь, но и поддержка со стороны избранников народа, пишет Znaj.ua.

Однако удивлением для многих стало то, что Виктория Кинзбургская, народный депутат Украины, представляющая этот округ, не появилась на месте событий и не оказала помощь своим избирателям. Она оказалась отсутствующей в гуще событий, даже когда горожане активно оказывали помощь и несли гуманитарку на место трагедии.

Жители Харькова возмущены отсутствием поддержки от своего избранника и спрашивают себя, насколько нужен депутат, который не помогает своим согражданам в сложный момент. Многие считают, что избранник должен был быть в центре событий, помогая пострадавшим и координируя помощь.

Ситуация подчеркнула важность наличия преданных и ответственных представителей власти, готовых помогать своим согражданам в самые трудные времена. Отсутствие Виктории Кинзбургской на месте трагедии вызывает вопрос об ее эффективности и способности представлять интересы своего избирательного округа.