«Агентство закупок в сфере обороны» (ГП «Государственный оператор тыла») завысило расходы на еду для ВСУ на 30%, чтобы заработать на этом большие комиссионные для себя. Новое государственное предприятие возглавил карьерный топ-чиновник Арсен Жумадилов, который обещал построить "совершенно другие закупочные стратегии", но в собственных интересах накручивает цены на государственных тендерах. Об этом говорится в статье издания «Апостроф».

«Не экономия, как обещали, а подорожание. Не конкуренция, а продвижение конкретных поставщиков. Не прозрачность, а откровенный схематоз. Конечно, под лозунгами борьбы с мафией», - цитирует издание Сергея Лямца, экс-редактора «Экономической правды».

Как отмечается, целый ряд СМИ и аналитиков обратили внимание на два последних тендера, объявленных «Агентством закупок в сфере обороны» в феврале - на сумму 3,76 млрд и 3,06 млрд грн.

Если раньше пищевой набор для военнослужащего стоил на тендерах 107 гривен, то теперь – 137 гривен.

Разница в стоимости одного набора вроде бы не большая. Но благодаря массовости закупок эти два тендера в целом стали дороже на 1,5 млрд грн.

«Из этой суммы чиновники Агентства под руководством Жумадилова получили личный «навар» на 28 млн грн», - заявляется в статье.

Издание объясняет, откуда берется упомянутый «навар». В самом начале создания «Агентства закупок в сфере обороны» был заложен бизнес-механизм его финансирования. С каждого контракта государственное предприятие получает на свои нужды 0,4%.

«Если тендерятся контракты на несколько миллиардов – чиновникам отстегиваются десятки и сотни миллионов гривен. Чем выше цены лотов – тем больше миллионов идет в бюджет работников Агентства, которое должно реформировать закупки для ВСУ», - пишет «Апостроф».

При этом в соцсетях уже начались волны возмущений по поводу сумм, которые это Агентство тратит на собственные нужды. Например, 29 млн грн на командировку для работников. Украинцы из своих карманов должны заплатить этим чиновникам за гостиницы, самолеты, автобусы, аренду автомобилей и неназванные «подобные услуги».











