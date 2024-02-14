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До этого Лысак с 19 июля 2022 возглавлял УСБУ в Днепропетровской области, а с мая 2020 по июль 2022 работал начальником УСБУ в Житомирской области. Остается офицером кадрового резерва Службы безопасности Украины и наряду с исполнением обязанностей губернатора фактически продолжает руководить УСБУ в области. С назначением С. Лысака на должность ожидалось, что он, как действующий офицер спецслужбы, быстро наведет порядок в области, прекратит деятельность организованных преступных группировок, наладит конструктивный диалог с бизнесом и сможет обезопасить его от поборов со стороны взяточников и криминала. Однако назначенный губернатор расставил другие акценты в своей работе. Вместо борьбы с преступностью он обеспечил ей надежную «крышу» и неприкосновенность. Известно, что в Днепре сосредоточено большинство мошеннических колл-центров, организованных криминалом. Самая большая ОПГ в этом «бизнесе» – «Девятки», одним из лидеров которых является Игорь Хромов по прозвищу «Лягушка». Трудно представить, что бывший начальник УСБУ, а ныне губернатор С. Лысак не знаком с криминогенной ситуацией в своем регионе. Однако это не мешает ему периодически появляться на публике в компании «Лягушки».

Турнир ММА без разрешения федерации ММА г. Днепр, 9 декабря 2023 года Лидер ОПГ «Девятки» Игорь Хромов (справа), председатель Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак (в центре)

Регулярность встреч Лисака и Хромова не оставляет сомнений, что губернатор знаком с бизнесом своего знакомого и, не исключено, его поддерживает.

Интересно, что в должности губернатора С. Лысак не только водит дружбу с криминальными авторитетами, но и поддерживает лиц, против которых Президентом введены санкции. Так, 23 декабря 2023 года указом Президента Украины № 850/2023 были применены персональные экономические санкции к известному днепропетровскому бизнесмену Ермолаеву из-за того, что он был связан с предприятиями, действовавшими в Крыму и Бердянске, а следовательно уплачивал налоги в российский бюджет. По информации украинского Forbes, в 2020 году состояние Ермолаева оценивалось в 220 млн долл., и он входил в топ-100 самых богатых людей Украины. Правой рукой Ермолаева является его зять Игорь Цыркин, депутат Верховной Рады Украины VII созыва от Партии регионов. Именно он после наложения санкций продолжает заботиться о семейном бизнесе. Однако С. Лысак имеет собственное мнение, отличное от позиции СНБО и Президента. Именно поэтому он всячески поддерживает бизнес подсанкционного богача, лично посещая его предприятия и рекламируя продукцию.

Зять В.Ермолаева И.Цыркин (слева) и председатель Днепропетровской ОГА С. Лысак (справа)

В своей публичной деятельности С. Лысак пытается притворяться аскетическим боевым генералом, который заботится только о государственных интересах, а сам – беден, как церковная мышь. Возможно, именно поэтому в своей декларации за 2022 год С. Лысак отметил, что у него нет собственного автотранспорта. На самом деле он постоянно пользуется следующими легковыми автомобилями:

Тойота, государственный номер ОО 0090 ТТ

Мерседес, государственный номер АЭ 0090 ТТ

Вольво, государственный номер АЭ 0800 ТТ

Зарегистрированы указанные автомобили на кума С. Лысака – Гаспаряна Аветика Ванушовича (на фото справа).

На публичной странице С. Лысака в сети Facebook значительное количество публикаций об его участии в различных выездных мероприятиях. При этом, на балансе Днепропетровской облгосадминистрации отсутствуют транспортные средства, предназначенные для обслуживания руководителя или его заместителей, соглашения о предоставлении транспортных услуг с сторонними компаниями не заключались, а согласно ежегодной декларации С. Лысака в его собственности или пользовании отсутствуют транспортные средства. В связи с этим 11 января 2024 журналисты обратились в обладминистрацию с запросом на информацию о том, какими именно транспортными средствами пользовался С. Лысак при совершении рабочих визитов и на каком правовом основании он пользовался этими транспортными средствами.

Ожидаемо, администрации оказалось нечего ответить на заданный вопрос, а потому написали, что запрашиваемая информация в государственном учреждении отсутствует. Возможно, юристы С. Лысака радовались, как хитро им удалось выкрутиться. Однако на самом деле администрация расписалась в том, что там отсутствует служебный транспорт и на чем ездит С. Лысак по служебным делам, им неизвестно.

Не менее интересно, кто возит С. Лысака на этих «ничейных» автомобилях. Об этом 08.01.2024 сообщил телеграмм-канал "Инсайдер UA" . Оказалось, что генерал-губернатор привлекает на постоянной основе к работе в качестве личного водителя Георгия Скорохватова, младшего лейтенанта Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины. Гражданин Скорохватов Г.А. является доверенным лицом С. Лысака и после назначения последнего в феврале 2023 года на должность председателя облгосадминистрации был сначала оформлен советником, а затем трудоустроен в Днепропетровском областном коммунальном предприятии «СПЕЦАВТОБАЗА».

Впоследствии Г. Скорохватов по указанию Лысака С.П. был призван для фиктивного прохождения военной службы в Национальной гвардии Украины, фактически при этом оставаясь личным водителем главы облгосадминистрации. После обнародования этой информации С. Лысак срочно спрятал своего водителя, а неделю спустя отправил его охранять здание облсовета. Однако поскольку такому важному человеку непривычно самому управлять автомобилем, в качестве водителя С. Лысак начал привлекать к работе своего советника Андрея Афанасьева, который, говорят, выполняет и другие деликатные поручения шефа.

Следует отметить, что, кроме государственных дел, С. Лысак активно занимается преподавательской деятельностью. Так, согласно декларации, он получил в 2022 году от Государственного университета «ЖИТОМИРСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА» 27 483 грн., а заработал он эти деньги – вдохновенно работая по субботам и воскресеньям, в свободное от государственных дел время. По крайней мере, именно так оформлена его деятельность согласно официальному ответу за подписью ректора университета:

Трудно поверить, что такой уважаемый человек каждую субботу и воскресенье консультирует житомирских студентов, хотя может именно такой деятельностью он пытается официально заработать хотя бы на плохой авто, чтобы показать его в декларации. Надеемся, правоохранительные органы заинтересуются этой публикацией и найдут возможность исследовать, кого именно и по поводу чего консультировал С. Лысак в качестве преподавателя. Стоит отметить, что сам губернатор Днепропетровщины не очень боится внимания антикоррупционных органов, объясняя это личными дружескими связями с бывшим главой НАБУ, а ныне заместителем Председателя НАПК Артемом Сытником.

Возможно, такая уверенность в собственной безнаказанности небезосновательна, поскольку изложенные выше факты в течение января 2024 официально направлялись в НАПК, однако никаких решений по привлечению С. Лисака к ответственности не принималось (сообщение через портал НАПК 3). Не в последнюю очередь С. Лысак возлагается и на своего кума – Председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Именно ему он обязан своим стремительным карьерным ростом. В общении с друзьями С. Лысак признается, что крайне скучает своей работой губернатора и надеется благодаря протекции кума перевестись на должность заместителя Председателя Службы безопасности Украины или заместителя Министра внутренних дел. Очень надеемся, что эта публикация привлечет внимание общественности, и Президент в конце концов освободит С. Лысака от обременительной для него должности, а Днепропетровщина наконец получит руководителя, который будет заниматься регионом, а не собственными интересами.