Ремонт – всегда был сложным делом. Особенно во время войны, когда украинцы пытаются сэкономить каждую копейку и все же отважятся на такой важный шаг, как ремонт жилья.

Поэтому, выбирая подрядчика или строительную компанию, люди опираются не только на цены, но и на страницы в соцсети и отзывы клиентов, которые уже успели воспользоваться услугами той или иной компании.

На такое надеялся и киевлянин Роман, решивший воспользоваться услугами ремонтно-строительная компания Alex House и сделать штукатурку стен в таунхаузе. Ведь, судя по странице в сети инстаграмм, они позиционировали себя как настоящие мастера своего дела.

"Я к этому уже имел дело с отдельными подрядчиками - они все делали отлично, но когда дошел до штукатурки стен, захотелось отдать дело в надежные руки и самому не "париться" и просто довериться профессионалам. В ремонтно-строительная компания Alex House цены оказались немного дороже, чем мне предлагали на рынке, но я думаю если так, то уж наверняка будут настоящие профессионалы - а я только буду отдыхать. Тогда даже не догадывался, на сколько я ошибался...», - рассказывает Роман.

По словам владельца жилья, единственное, что ремонтно-строительная компания Alex House делает быстро – это выставляет счета и забирает деньги. Со всем остальным начинаются проблемы.

"Когда мы только начинали сотрудничество мне быстро сбросили счета, потом быстро взяли средства обещая, что ремонтные работы начнут вот хоть завтра. Но случилось вообще не так. В последующие дни прораб ремонтно-строительная компания Alex House только завез штукатурку на объект и начал кормить обещаниями. Неделю я надеялся, что уже продолжаются ремонтные работы, но потом выяснил, что в доме не ступала нога строителя. Лишь после скандала, на который мне пришлось потратить нервы, начались какие-то движения. Так случилось, что потом уже застройщик решил ремонтировать систему подачи воды и выключили автоматы – так мы потеряли еще неделю”, – вспоминает Роман.

Но и потом, по словам заказчика, ремонтные работы не начались. Прорабремонтно-строительная компания Alex House лишь обещал начать работы со дня на день.

"Для понимания, контракт мы подписали 14 ноября. А бригада приступила к работам только 14 декабря. Сдавать объект они смогли только 22 декабря. Да, мы потеряли еще один день из-за проблем с водой, но две недели просто тратил нервы, ссорился, и пытался выяснить, собирается ли ремонтно-строительная компания Alex House делать что-то вообще», - вспоминает Роман.

По словам заказчика, когда уже команда ремонтно-строительная компания Alex House начала работы, там и возникли проблемы. Романа заверили, что закупленной штукатурки – уже не хватает и чтобы закончить работы нужно ни много ни мало – 60 мешков штукатурки.

"Бывало, что сантехник докупал метр трубы, электрик – десять. То есть дополнительные расходы были достаточно приемлемыми. В то же время ремонтно-строительная компания Alex House просчиталась на 60 мешков штукатурки стоимостью более 20 тысяч гривен. Ну что ж – пришлось докупать”, – разводит руками Роман.

Муж уже догадывался, что окончательный счет еще его удивит, но даже не думал, на сколько.

"После того, как работы подходили к концу, оказалось, что счет ремонтно-строительная компания Alex House суммарно вырос на 70 тысяч гривен. То есть, на начальном этапе мне презентовали счет на 154 тысяч гривен, а когда уже пришло время рассчитываться – счет стал 219 тысяч гривен с учетом докупленной штукатурки. Я был готов к дополнительным расходам, но на 70 тысяч больше...», - жалуется Роман.

Однако мужчина все же решил рассчитаться и разойтись с ремонтниками, но уже никогда не иметь с ними дел.

"Я никогда бы не подумал, что компания, заявляющая о качестве, сроках, профессионализме, вымотает мне столько нервов и вытянет столько денег. Конечно, это очень неприятно. Теперь я наверняка буду знать, что люди, которые называют себя честными профессионалами – далеко не всегда таковыми являются. До этого мне делали ремонтные отдельные подрядчики и ни у кого не возникло таких ситуаций. Я бы с радостью их рекомендовал другим. Но с ремонтно-строительная компания Alex House сама история говорит за себя. Конечно, я никогда больше не стал бы иметь с ними никаких дел», - резюмирует свой рассказ Роман.

Хозяин отметил, что сама ремонтная бригада – оказались достаточно приятными ребятами, которые прилагали все усилия, чтобы сделать все быстро и качественно.