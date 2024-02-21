Абсурдно, когда на высокие должности в Украине, требующие глубоких знаний, практического опыта и соответствия специальности специфике дела, назначаются фигуры, которые не ориентируются ни в деталях, ни в тонкостях того, чем им придется заниматься.

Об этом пишет портал Акценты .

Качество кадров – образование, профессия, приобретенные на практике знания, потенциальные умения реализовывать задачи во времена почти тотального форс-мажора – это именно то, чем государство должно заниматься сейчас. Именно этим, а не «спектаклями». Ибо некоторые парадоксы, которые обязательно становятся известны людям, вызывают скорее шок, чем понимание.

Например, на должность руководителя государственного акционерного общества «Строительная компания «УКРБУД» назначен некий Иван Иванович Котяш. Казалось бы, назначили человека и назначили. Что здесь экстраординарного? Однако это так только на первый взгляд. Ибо человек совершенно не в материале. Как говорят в народе – «по нулям».

В состав «УКРБУДА», к слову, на время полномасштабного вторжения России в Украину входило 18 государственных и 80 частных компаний. Представьте этот масштаб. Главными задачами компании, как отмечено на ее официальном сайте, является "обеспечение реализации экономических интересов государства, связанных с развитием строительной отрасли, создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, гражданского и жилищного строительства". Строительной отрасли, Карл! Тогда становится еще более интересным, а способен ли новый глава «УКРБУДА» все это претворить в жизнь? Соответствует ли уровень знаний и навыков Ивана Котяша такой амбициозной задаче?

Об Иване Ивановиче Котяше, сказать откровенно, практически ничего не найдешь. На официальном сайте «УКРСТРОЙ» о нем ни слова. Известно лишь, что он упоминается учредителем, подписателем, руководителем или бенефициаром в таких предприятиях, как «Берри Органикс», «Малин Фектори», «Валер-А», «Сб Гарант Груп», «Украинские Свежие Продукты», «Юнайтед Транспорт Системс », «Украинские Свежо – Замороженные Продукты», «Фрут Технолоджи» и другие.

Далее – ключевая изюминка: предприятия Ивана Ивановича Котяша занимаются совсем не строительной отраслью, а внимание: выращиванием ягод, орехов, других плодовых деревьев и кустарников; переработкой и консервированием фруктов и овощей; торговлей автомобилями и легковыми автотранспортными средствами; деятельностью частных охранных служб; оптовая торговля фруктами и овощами; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; неспециализированной оптовой торговлей (производством мяса домашней птицы и т.п.).

Невооруженным глазом видно, что профиль деятельности предприятий Ивана Ивановича Котяша имеет к строительству аналогичное отношение, как карнавал в Рио до вхождения Луны в конус тени.

Как же он туда попал? Кто и почему его назначил в «УКРСТРОЙ»? Явно ведь не просто так. Подобные «назначения», как правило, происходят часто с целью приватизации чего-то, национализации, сегментирования и так далее. Нередко и приХватизации... Человек должен иметь тесные связи или «дружеские» отношения с кем-то из тех же ФГИУ, АМК, КМ и т.д. Потому как по-другому она так высоко взлетит, на базе чего? Возможно, где-то здесь «торчат уши» бывшего главы «УКРБУДА», одиозного застройщика Максима Никитася??? Ведь просто так на подобную ответственную должность кого угодно назначать не будут точно…

За какие такие перчатки ее обнял Иван Иванович? Как малоизвестный предприниматель, занимавшийся в своей жизни мясом, фруктами, продажей автомобилей и кустарниками, может рулить таким гигантом, как «УКРБУД»? Может он «гигант мнений»? Как после выращивания орехов можно сразу почувствовать то, что характерно испытывать только практикам с многолетним опытом реальной деятельности непосредственно в области строительства. Иван Иванович – гений? Не очень верится.

Крайне опасно, когда вопросами строительства в Украине будут заниматься люди, которые разбираются в строительной тематике не намного лучше, чем большинство рядовых граждан ориентируются в балете или основах дирижирования оркестром. Что именно садовод без соответствующей специальности и практики способен сделать для развития и прогресса в вверенной ему области строительства? Точно немного. Если вообще сможет хоть что-нибудь.

Вы хотели бы жить в доме, который построят под руководством такого «профи»?