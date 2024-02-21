Шестой апелляционный административный суд Киева 20 февраля постановил, что ГП «Государственный оператор тыла» под руководством Арсена Жумадилова должно уплатить почти 582 тыс. грн судебного сбора по делу о дискриминационных условиях тендеров на питание для ВСУ.

Об этом пишет КП.

Несмотря на решение суда, Жумадилов не отменил торги, которые, по его замыслу, должны состояться по этим дискриминационным правилам.

Истец, ООО «Трейд Гранит Инвест» отмечает, что подход руководителя «Государственного оператора тыла» к организации закупок убивает здоровую конкуренцию и заранее определяет победителя. К примеру, кандидат должен подтвердить наличие 2 тыс. м. кв. складских помещений в зоне доставки и 500 кв. морозильных камер.

В преддверии ГП Жумадилова направило в суд и истца документ с «анализом рынка», где рекомендует закупать продукты именно у тех компаний, под которых, очевидно, и прописаны условия.

Речь идет об «Апельмон Прайме», «Унисторе», «Копейке-Центре» и «ЛК-Трансе». Данные указывают на то, что Арсен Жумадилов заранее определил прокладочные фирмы, через которые будет пропускать миллиарды государственных гривен.

Теперь есть риск, что игнорирование последнего решения суда приведет к очередному отмене результатов торгов. Государство снова потеряет сотни тысяч гривен только на судебное собрание.

Ранее ГП Жумадилова увеличило стоимость дневного пищевого набора бойца - со 107 до 137 грн в сутки. Это привело к росту государственных расходов на 1,5 млрд. грн. только на двух тендерах.