Одной из причин неготовности Украины к широкомасштабному вторжению россии стала деятельность экс-президента Петра Порошенко, в частности, схемы Свинарчуков, взрывы складов с оружием на десятки миллиардов, бизнес с Медведчуком и заигрывание с Путиным.

Об этом говорится в журналистском расследовании, посвященном 10-летию Освободительной войны Украины против россии.

В сюжете, в частности, раскрываются "схемы Порошенко, Свинарчук-Гладковских и Пашинского. Согласно материалам расследования, они отметились в коррупционных скандалах, связанных с "оборонкой". Кроме этого, журналисты отмечают и торговлю с лднр и рф, которая происходила при содействии на то время президента Порошенко.

Порошенко, как засвидетельствовал Медведчук, был инициатором присвоения нефтепровода "Самара - Западное направление", который еще называют трубой Медведчука-Порошенко. Ибо от имени Петра Алексеевича с Путиным договаривался Медведчук. Владимир Владимирович отдал трубу в обмен на завод Порошенко в Крыму. За что Порошенко был очень благодарен Путину. Только в 2024 году труба была возвращена в собственность Украины”, - говорится в расследовании.

Журналисты также обращают внимание на роскошный образ жизни и фантастическое обогащение Порошенко в войну; показывают его любовь к русской живописи и 60 млн долларов наличными, которые отмечены в декларации. Не обошли вниманием и сыновей призывного возраста, которые во время войны находятся за границей.

“С одной стороны заигрывание с убийцей Путиным, бизнес с предателем Медведчуком, упитанные Свинарчуки, набитые деньгами матрасы, сыновья в Лондоне, ноги в тепле и миллиард в кармане. А с другой – разграблена оборонка и как следствие – потеряны города и села, тысячи погибших, Буча и Мариуполь, Донецк и Авдеевка.

путин – убийца. Но есть еще один человек, который много лет заигрывал, провоцировал и приглашал агрессора в Украину. Человек, из-за которого государство оказалось не готово к войне. Возникает только один вопрос: как на фоне разграбленной оборонки и тысяч смертей спится на матрацах, набитых миллионами?”, - резюмируется в конце сюжета.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко в 2023 году вошел в ТОП-3 олигархов Украины, обогатившись до 1 млрд долларов.