P2B Exchange: криптобиржа из ТОП 30 под управлением украинских аферистов

Криптобиржа P2B Exchange, входящая в ТОП-30 согласно рейтингу CoinMarketCap, начала вызывать беспокойство у участников рынка.



Об этом пишет сайт Problematic. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.

Первым поводом стали заявления клиентов о трудностях с выводом средств, после чего на P2B Exchange обратили внимание аналитики, понизив рейтинг соответствия с “Оранжевого” до “Красного”.

Редакция издания разбиралась, почему криптобиржа P2B Exchange может рухнуть следом за турецкой Thodex и американской FTX, а средства инвесторов могут быть безвозвратно утеряны.

Основная проблема P2B Exchange – это непрозрачная структура собственности, ведь вы нигде не сможете найти полную информацию о ее владельцах. Согласно открытых данных – единственным известным собственником P2B Exchange является Солодовник Валерий Васильевич (Valerii Solodovnyk).

Солодовник Валерий Васильевич (Valerii Solodovnyk)

Впрочем, Валерию Солодовнику официально принадлежит всего лишь 0.00% остальная структура собственников остается скрыта.

Второй проблемой, которая помогает криптобирже P2B Exchange привлекать новых инвесторов, скрывая реальное положение дел, это использование махинаций с участием “торговых ботов”, которые достигают 60% от общего объема торгов. Такие махинации по мнению специалистов позволяют P2B Exchange занимать высокие места в рейтинге на CoinMarketCap. Факт вхождения в ТОП-30 активно используется маркетологами P2B Exchange, для привлечения потенциальных жертв.

Третья проблема, с которой сталкиваются клиенты P2B Exchange, и о чем есть свидетельства на многих форумах, это невозможность выведения собственных средств по ряду надуманных причин, таких как необоснованные подозрения в связях с РФ, или блокировка выведения средств без указания причины. Например, зафиксированы случаи, когда для выведения собственных средств клиенты должны были месяцами в письменном виде объяснять юридическому отделу P2B Exchange причины по которым они хотят покинуть биржу.

Скриншот сообщений о блокировке и не возврате средств клиентов P2B Exchange

Также, согласно данным FinTelegram, криптобиржа P2B Exchange, из-за отсутствия реальных механизмов контроля и отчетности является площадкой для распространения множества скам проектов, таких как REAL-TOK, которые находятся в их Black Compliance List.

Вместе с тем, основатели P2B Exchange продолжают свою мошенническую деятельность, так как уверены в своей безнаказанности. Избегать ответственности перед законом известным нам лицам связанным с P2B Exchange помогает тот факт, что данная криптобиржа изначально была зарегистрирована выходцами из города Харьков, Украина, где сейчас происходят военные действия.

Единственный известный нам миноритарный собственник основаной в Литве P2B Exchange Валерий Солодовник, связанный с украинским бизнесменом с очень сомнительной репутацией Геннадием Балашовым. По информации наших источников, P2B Exchange (ранее P2PB2B) была основана в Литве в 2018 году с целью отмывания средств и ухода от налогообложения группой лиц аффилированной с Балашовым.

Напоминаем, именно в 2018 году украинские правоохранители возбудили уголовные дела против Геннадия Балашова, в том числе из-за неуплаты налогов.

Страница Фейсбук Валерия Солодовника

Стоит отметить, что кроме Валерия Солодовника в P2B Exchange работают и другие выходцы с Украины с сомнительной репутацией и отсутствием опыта в криптовалютных и блокчейн проектах.

Речь идет об Анастасии Манине и Игоре Глущенко. К примеру, харьковчанин Игорь Глущенко, пришел в проект с позиции “продавца телефонных карточек” Vodafone.

Глущенко Игорь Вячеславович

Анастасия Манина

Касательно Анастасии Манины, согласно данных сети Linkedin сфера ее компетенций исключительно маркетинг, иными словами привлечение новых клиентов.

P2B Exchange: криптобиржа из ТОП 30 под управлением украинских аферистов

Стоит отметить, что кроме P2B Exchange на Валерия Солодовника зарегистрирован ФОП, что говорит о том, что Солодовник представитель малого бизнеса.

Валерий Солодовник, вместе с еще одним выходцем из Харькова Максимом Туровским (Max Turovsky) имеет отношение к зарегистрирована компания Partida Services, но если посмотреть финансовые результаты ее деятельности, можно сделать выводы о том, что она также относится к категории малого бизнеса.

Вместе с тем, Максим Туровский позиционирует себя как эксперта и участника рынка недвижимости Испании. Здесь мы можем провести параллель с мошенническим проектом REAL-TOK (THE REAL ESTATE CRYPTO CURRENCY) листинг которого провела P2B Exchange.

Как видим, криптобиржей P2B Exchange управляют выходцы из Украины, имевшие ранее проблемы с законом, а сам проект имеет признаки скама и с большой долей вероятности может рухнуть в любой момент.