Об этом пишет сайт Фром. Публикуем текст без правок и комментариев.

Группа российских депутатов опубликовала коллективное заявление о якобы причастности США и их союзников к проведению терактов на российских территориях руками группировки ИГИЛ и украинских спецслужб. В частности, депутаты утверждают, что Главное управление разведки Украины организовало взрыв российских пропагандистов Дугиной, Татарского, Прилепина и т.д. Среди подписантов документа всплыл и бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, которого в Украине обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

Об этом пишет "Фраза" со ссылкой на телеграм-канал Деркача.

В совместном заявлении с россиянами депутат-предатель обвинил собственника нефтегазовой компании Burisma Николая Злочевского в финансировании "актов международго терроризма", направленные якобы на подрыв национальной безопасности ряда государств. В своем телеграм-канале Деркач заявил, что «украинская власть является управляемым участником международного терроризма, а бизнес-партнеры семьи Байдена из «Бурисмы» его финансируют, уходя от ответственности за международную коррупцию и отмывание денег, украденных у граждан Украины».

Кроме того, впервые обнародованы имена якобы исполнителей из числа ГУР Украины, которые принимали участие в подрыве газопровода "Северный поток". Андрей Бургомистренко, Олег Варава, Русланн Руденко (позывной «Капеллан», заммэра г.Белая Церковь), Сергей Кузнецов, а также технодайвер с позывным «Мариша» принимали участие в операции прикрытия по подрыву «Северных Потоков» под непосредственным руководством Романа Червинского и Кирилла Буданова, и контролем представителя спецслужб США – Кристофера Уильяма Смита, за деньги партнеров Байдена из Burisma.

Также были приведены детали того, как группа осуществляла подготовку в глубоководном карьере Житомирской области под кураторством американских специалистов.

Ранее Деркач инициировал в Украине расследования о кооррупции в Burisma и Байденов-старшего и младшего.

В прошлом году СБУ разоблачила агентурную сеть россии, которая должна была помогать оккупантам захватывать Украину. По данным следствия, в нее среди прочих входил Андрей Деркач. Депутата объявили в розыск, а следственный судья Высшего антикорсуда дал разрешение на задержание Деркача. Суд заочно избрал депутату меру пресечения — содержание под стражей. Также в январе 2023 года Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Андрея Деркача на основании материалов, которые подготовили Служба безопасности и Государственная миграционная служба. Позже Верховная Рада лишила Деркача депутатского мандата.