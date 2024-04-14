С начала полномасштабного вторжения России в Украину в информационном пространстве иногда вспоминают одиозного бывшего нардепа Олега Ляшко, который в октябре 2022 стал присоединиться к ВСУ. Украинская журналистка Янина Соколова на своем канале в YouTube выложила видео, в котором рассказала все, что ей удалось "накопать" на экс-политика. По словам Соколовой, она пообщалась с военными, которые служили вместе с бывшим радикалом.

Как оказалось, бывший нардеп сейчас активно разрешает внеочередное звание и должность комбата бата беспилотных систем в составе 63 ОМБр. Он уже в должности начальника БС бригады. В теме беспилотных систем он ничего не понимает. По данным Соколовой, в результате из бригады уже хотят уйти нормальные пилоты, не соглашающиеся с действиями этого "воина".

"Началось все с распространяющегося в интернете дела. Вы наверняка видели эти посты. Итак, информация о том, что Ляшко в 63 ОМБР назначен ТИО начальника беспилотных систем. Должность офицерская, а он сержант", - говорит Соколова.

Доходит до того, что по его приказам избивают уже подбитую технику, это для "эпических видео", а дроны с тепловизорами используют днем. По свидетельству военных, Ляшко как командир угрожает офицерам, пытающимся объяснить тактику применения дронов и, что он "решит, чтобы этим офицерам не давали дроны и всех, кто не хочет для картинки тратить дроны, переведет в пехоту".

Янина Соколова утверждает, что подобные поступки Ляшко не что иное, как пиар. Экс-нардеп пытается построить вокруг себя амплуа "защитника Украины", чтобы в будущем использовать это для влияния на избирателей.



