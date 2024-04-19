Российские ракеты уничтожают украинскую энергосистему. Но Глава Укрэнерго заявил, что блэкаутов не будет, но будут многочисленные почасовые отключения. Кроме того, в ближайшую зиму в отопительный сезон будет очень сложно, об этом заявил в интервью NV.



"В энергосистеме сейчас снижена возможность вырабатывать электричество, из-за атак на тепловые и гидроэлектростанции. И поэтому мы просим именно в те часы, которые мы там назвали, с 19:00 до 22:00, стараться не нагружать энергосистему. То есть помочь нам загладить этот пик, для того, чтобы энергосистема могла справиться с повышенной нагрузкой. Быстро восстановить все генерирующие мощности не удастся. Поэтому этот риск дефицита с нами будет достаточно долго", - заявил Кудрицкий.

Напомним, как сообщал Апостроф, Кудрицкий может быть причастен к схеме хищения электроэнергии.

НАБУ и САП имеют основания провести проверку причастности главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого к схеме хищения электроэнергии на сумму 716 млн грн.

Об этом в Facebook написал политический эксперт Александр Кочетков.

25 января НАБУ и САП объявили в розыск участников схемы. Ее организатором назван бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман. Кочетков выразил сомнения в том, что Киперман наладил схему самостоятельно без участия топ-менеджмента государственного оператора.

"Реально думаете, что партнер Коломойского "работал бы" с начальником департамента расчетов "Укрэнерго" Дмитрием Кондрашовым - винтиком в большой машине? Это просто смешно. Между ними должны быть посредники из числа руководителей "Укрэнерго", — считает Кочетков.

Второй подозреваемый по делу — начальник департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов — еще 15 июля 2022 уехал в "командировку" в Венгрию и обратно не вернулся. Аналогичным образом, но через Польшу, 26 февраля 2023 исчез директор по рыночным операциям "Укрэнерго" Никита Вишневский, о котором в НАБУ публично пока не упоминали.





"Обоих за границу выпустил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Несмотря на следствие и риск побега фигурантов. По-моему, один только этот факт дает правоохранителям основания провести проверку законности и мотивов действий руководителя "Укрэнерго". Но они охотятся на Кипермана, а Кудрицкого вроде бы в упор не видят", — заявил эксперт.

Он добавил, что роль Коломойского и его окружения в коррупционных схемах в Украине ни для кого не секрет. Но возможными и прибыльными эти схемы стали благодаря коррумпированным чиновникам.

"Поэтому нужно обязательно установить их сообщников среди государственных чиновников. И наказать их тоже, а не одних исполнителей", — добавил Кочетков.

Также как ранее сообщал сайт КП глава ”Укрэнерго” Кудрицкий получил $5 млн за схему вывода денег компании Коломойского.





В начале января 2024 года НАБУ и САП объявили о разоблачении схемы присвоения 716 млн грн компанией ”Юнайтед Энерджи” еще в марте 2022 года. Тогда данная компания выкупила у НЭК ”Укрэнерго” небалансов электроэнергии на 716 млн грн, однако не расплатилась за них. В связи с этим менеджеры ”Укрэнерго” должны были присвоить трейдеру статус ”Дефолтный” и подать об этом данные в банк, чтобы заблокировать ход средств на счетах компании. Однако, ”Укрэнерго” этого не сделало, позволив ”Юнайтед Энерджи” перепродать электроэнергию реальным участникам рынка, а полученные деньги беспрепятственно вывести на счета зарубежной компании.

Национальное антикоррупционное бюро увидело в этом сговор ”Укрэнерго” и ”Юнайтед Энерджи”. Организатором схемы назван проживающий в Женеве близкий бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман. Вместе с ним о подозрении сообщили директору ”Юнайтед Энерджи”, а также бывшему начальнику департамента администратора по расчетам ”Укрэнерго” Дмитрию Кондрашову. Именно он должен был остановить продажу электроэнергии должнику, однако не сделал этого в интересах бизнеса олигарха.

Тем не менее, как говорится в публикации, Кондрашов — лишь один из исполнителей схемы, которая была реализована при непосредственном участии главы ”Укрэнерго” Владимире Кудрицком. По информации издания, за любезное бездействие ”Укрэнерго” по недопущению вывода электроэнергии должнику, руководитель НЭК получил от Михаила Кипермана свою долю в размере 5 млн долларов США.

Именно поэтому, утверждают журналисты, Кудрицкий еще летом 2022 года подписал приказ с разрешением Дмитрию Кондрашову выехать в командировку в Венгрию, из которой он написал заявление об увольнении, так и не вернувшись в Украину. Таким образом глава НЭК, явно не заинтересованный в том, чтобы его подчиненные ”заговорили” со следствием, фактически помог фигуранту дела сбежать из страны и спрятаться от следствия. Теперь Кондрашова вместе с Киперманом НАБУ объявило в розыск.





