Александр Слобоженко уже позволял себе выезжать за границу для отдыха на основании "проблем со здоровьем"

Скандально известный киевский миллионер Александр Слобоженко вероятно решил покинуть Украину во время войны. Владелец Traffic Devils неоднократно попадал в заголовки первых столбцов из-за своего неоднозначного поведения, развлечения и скандалов из-за отмывания имущества и присвоения средств. И вот теперь Слобоженко, который, по данным УП, оказался "непригодным" и развлекался за границей, вероятно, уже планирует "бегство". По инсайдерской информации, которую получил СтопКор, автомобили Слобоженко начали постепенно исчезать с парковок. Что это, как невозможен знак того, что миллионер уже сидит на чемоданах?

Об этом пишет Стопкор.



Так недавно из расследования "Украинской правды" стало известно, что 25-летний киевский миллионер Слобоженко вместе с компанией друзей во время общей мобилизации отдыхал на курортах Европы.



Это не первый столь скандальный случай во время войны, ведь отдыхает Слобоженко не только за границей. Так, ранее уже сообщалось о том, что миллионер и его друзья устраивали на киевских дорогах уличные гонки.

Александр Слобоженко

Как выяснили расследователи УП, на этот раз поводом для выезда Александра Слобоженко за границу была непригодность к военной службе – "серьезные проблемы со здоровьем". Такие данные отмечены в соответствующих справках еще за октябрь 2022 года.



На опубликованных видео видно, как миллионер в здоровом теле активно отдыхает, никак не демонстрируя "серьезные проблемы со здоровьем". Так, кроме гонок на дорогих авто, он давил штангу, прыгал сальто в водоем, катался на водных и обычных мотоциклах и снегоходах.





Александр Слобоженко

По словам журналистов, тогда в Альпах вместе со Слобоженко отдыхали еще двое "непригодных" мужчин: Вадим Герасименко и Артур Бершадский , а также 31-летний Роман Дзюбенко . Последний уехал из Украины в качестве волонтера по известной системе "Путь".

Тогда журналисты решили обратиться к Слобоженко лично, чтобы взять у него комментарий по поводу скандального "отпуска", однако тот отказал.

Заметим, что миллионер известен не только своими скандальными застольями. Так, используя сбой в сервисе создания виртуальных банковских карт SPENDGE , компания Александра Слобоженко провела серию махинаций, незаконно присвоив средства.

То есть, благодаря сбою, используя карты сервиса, конвертирующие денежные средства в валюты с которых осуществлялось списание в 100 раз больше, чем снималось с карты, Traffic Devils и TD MSK (офис находится в Москве) производили заведомо завышенные расходы на приобретение рекламы Facebook и Google и мошенническим. методом произвели растрату чужих денежных средств.

Согласно нашим данным, за почти два месяца 2022 года – с марта по май, работниками Traffic Devils было создано определенное количество платежей на сумму 25 943 280,00 EUR направленных на оплату рекламы в Facebook. Однако с баланса людей Слобоженко списано всего 259 433,00 EUR. Недоплата по платежам, проведенным работниками Traffic Devils, составляет 25 683 847,00 EUR.

Уже впоследствии, 16 апреля, журналисты СтопКора встретили миллионера на улицах столицы, чтобы взять у него комментарий о возбужденных против него делах, в частности, касающихся легализации и отмывания имущества, добытого преступным путем. На вопрос Слобоженко ответил: "Вы несете ху*ню".





Александр Слобоженко

На время, после публикации расследования, скандал вокруг Слобоженко немного стих, что напоминало "тишину перед бурей". И вот, как стало известно СтопКору из собственных источников, появилась любопытная причина "отсутствия" миллионера.

Как выяснилось, согласно нашему инсайду, элитные автомобили Слобоженко , стоявшие на паркинге престижного столичного ЖК "Парк авеню" , в последние дни таинственным образом исчезли. Раньше они размещались на местах 3-57. Теперь эти места заняты другими автомобилями, а некоторые – пустые.

Учитывая это, можем предположить, что сам миллионер, по неизвестной причине, их куда-то перевез. Не является ли это сигналом, что он вообще планирует уехать за границу? Не связано ли это с осуждением его "отпусков" или со страхом мобилизации?

Пока нам неизвестно, что именно планирует Александр Слобоженко , однако мы будем и дальше следить за ситуацией, чтобы узнать, планирует ли "бегство" одиозный миллионер.

Напомним, уже сообщалось, что 25-летний миллионер и владелец компании Traffic Devils Александр Слобоженко и золотой Mercedes Benz W223 Maybach за полмиллиона евро были отмечены в элитном комплексе отдыха под Киевом. И это в то время, когда Слобоженко подозревают в финансовых махинациях и связях с РФ. А отдыхал миллионер в гостинице, принадлежащей семье высокопоставленного чиновника из Нацполиции Наумова.