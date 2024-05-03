Янукович и ФСБ пытаются вернуть контроль над украинскими судами используя для этого скандального экс-судью Артур Емельянова.

Об этом пишет в расследовании сайт Акценты.

Артур Емельянов, обвиняется в целом ряде преступлений, среди которых финансирование терроризма, давление на судей, вмешательство в автоматизированную судейскую систему распределения дел и многие другие правонарушения. Однако, при этом Емельянов работает адвокатом и дает интервью с месседжами очень выгодными российской пропаганде, ФСБ и лично беглецу Януковичу.

Недавно Емельянов заявил, о фактической импотенции руководителей Хозяйственного суда в Киеве, которая проявляется в отсутствии с их стороны защиты своих судей.

По мнению журналистов, цель высказываний Емельянова – это попытка показать неспособность государственной власти обеспечить правосудие во время войны и вернуть в судейские ряды людей, подконтрольных Януковичу. Вывод вполне логичный, учитывая насколько тесно связан Артур Емельянов с Януковичем, как помогал донецкому клану узурпировать судебную власть, финансировал террористические организации в ОРДЛО, помогал «отжимать» предприятия и совершал еще множество других преступлений. Ну да обо всем по порядку.

Донецкие рвутся в суд



Судья Артур Емельянов родом из Донецка. Именно малая родина, а точнее связи наработанные там помогли сделать ему головокружительную карьеру. За девять лет, он прошел путь от замглавы хозсуда Донецка до замглавы Высшего хозяйственного суда. По логичным причинам в столицу Емельянов перебрался при президенте Викторе Януковиче в 2011 году. Перетащил его в Киев - Виктор Татьков, который возглавил Высший хозяйственный суд и вместе с Емельяновым они провели множество рейдерских захватов предприятий по заказу клана Януковича.

Виктор Татьков и Артур Емельянов

О том как действовала схема, рассказал адвокат Виталий Тытыч: заинтересованные в отжиме предприятия люди обращались к людям Емельянова и Татькова. Далее подавали иск в суд первой инстанции, куда спускалось нужное заказчику решение, а после оно сопровождалось в апелляции и кассации. "

Дела распределялись на нужного судью, который выносил готовое решение. Следствие установило тысячи вмешательств в автоматическую систему распределения дел с целью вынесения неправосудных решений", — вспоминает Тытыч, инициировавший расследование допущенных Татьковым и его заместителем Артуром Емельяновым нарушений. — Это был не суд, а частное предприятие по зарабатыванию огромных денег писали украинские СМИ.

Судейское ОПГ и русские спецслужбы друзья Емельянова

ГПУ вменяет Артуру Емельянову 7 тысяч случаев вмешательства в автоматизированную систему распределения дел. Эта шокируюшая цифра показывает вершину айсберга деятельности судейского ОПГ, которое создали Татьков и Емельянов, подключив еще некого Павла Малика (прим.ред.- уроженца Макеевки, рейдера со стажем и гражданина Австрии в одном лице), создали настоящую ОПГ в мантиях и занялись крупномасштабным «отжимом», пишут СМИ.



Схема выглядела приблизительно следующим образом: Малик находил удобные и выгодные темы, а Емельянов и Татьков решали их в судах. Таким образом через свои схемы они отжали сотни предприятий, тем самым подрывая украинскую экономику, буквально разваливая ее в основании, преимущественно под заказ российских спецслужб. Кроме прочего, по данным СМИ троица Емельянов-Татьков-Малик имеют непосредственное отношение к рейдерским захватам Константиновского завода «Кристалл», Макеевского универмага, Донецкого ЦУМа, отеля «Шахтер», сети “Обжора”, ТРЦ «Декор Донбасс», одесского «Стальканат», знаменитого рынка «7 километр» и еще многих предприятий по всей стране.





Артур Емельянов справа

Но самым ярким примером антигосударственной деятельности в угоду российским спецслужбам вышеупомянутой троицы можно назвать схему осуществленную через «Проминвестбанк» (украинская дочка российского «Внешэкономбанка»). Тут предложили помощь «русским партнерам» в решениях в судах в обмен на выгодный для своей команды рейдеров кредитный портфель.

СМИ сообщали, что у Емельянова есть тесные связи с российскими спецслужбами. Артур Емельянов впервые стал судьей в 2000 году в Хозяйственном суде Донецкой области, а в 2010 уже был завербован ФСБ. Именно благодаря тому, что он является агентом Федеральной службы безопасности россии ему и удавалось держать «на крючке» буквально всю правоохранительную и судебную систему Украины.

Именно благодаря покровителям и взломав систему принятия судебных решений, Артур Емельянов и его ОПГ в мантиях передали тысячи дела исключительно «своим» судьям.

Как Емельянов миллионы на жену переписывал и бизнесменов «заказывал»

Согласно расследованиям в СМИ, во времена судейства Емельянов стал долларовым миллионером. У его семьи появились многочисленные квартиры в Украине и недвижимость по всему миру. От Австрии до Арабских Эмиратов. Генпрокуратура связывала с Емельяновым миллионы долларов на оффшорных счетах.

Госфинмониторинг обнаружил, что в 2010-2014 годах расходы Емельянова значительно превышают его официальные доходы, а проведенные им финансовые операции являются направленными на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Кроме этого, против Емельянова были открыты производства по ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины — возможна легализация доходов, полученных преступным путем экс-судьей, с помощью панамской компании Restwood Products Corporation.

Кроме этого, бизнесмен из Донбасса Вячеслав Соболев называл Емельянова среди вероятных заказчиков покушения на него, в результате которого погиб его трехлетний сын. Он также упоминал о возможном мотиве — бизнес-конфликт из-за сети магазинов «Обжора».



Чтобы легализовать полученные средств и избежать необходимости отражения имущества в декларации он расстался с супругой Светланой Емельяновой.

Бывшая жена судьи — Светлана Емельянова — до 2014 года была депутатом Донецкого горсовета от Партии регионов. Сейчас живет в Австрии и владеет гостиничным бизнесом. Когда Емельяновым заинтересовались правоохранители, пара развелась. Но журналисты программы «Схемы» в октябре 2017 году заподозрили, что развод фиктивный. Они нашли подтверждение, что Емельяновы проводили отпуск вместе и после того, как расторгли брак. Официальный развод, по версии журналистов, нужен был судье, чтобы не декларировать общую недвижимость и не объяснять, откуда семья взяла деньги на ее приобретение.

О том что экс-супруги продолжают общаться и решать финансовые вопросы причем традиционным для Артура Емельянова путем ярко демонстрирует расследование прокуратуры Австрии.

Владислав Сеев Израйлит и семейная пара Максим Слуцкий и Юлия Каплан подали в прокуратуру заявление против Емельяновых. Они обвинили судью, его бывшую жену и их бизнес-партнера Павла Малика (о нем мы уже писали выше) в мошенничестве и в том, что он заказал похищение Владислава Израйлита.

Артур Емельянов, Владислав Израйлит, Светлана Емельянова



Слуцкий, Израйлит и Каплан выехали из Украины в начале девяностых, получили немецкое гражданство и вместе начали развивать гостиничный бизнес. Потом они познакомились в Маликом и договорились о совместном бизнесе, который разрастался и держался на устных договоренностях партнеров. Но в 2017 году Слуцкий узнал, что ключевая компания подарила Светлане Емельяновой доли в гостиницах «Принц Евгений» и «Кавальер».

Чтобы надавить на партнера и заставить его подписать мировое соглашение, Малик и бывшие супруги Емельяновы, согласно переданному в прокуратуру заявлению, решили похитить Израйлита. Летом 2018-го он был гендиректором одной из компаний в структуре управления отелями и должен был покинуть пост, потому что в схеме появилась Емельянова.

Израйлита должны были избить и потребовать, чтобы он позвонил Слуцкому и его должны были вынудить подписать мировое соглашение и признать права Емельяновой и Малика в спорных компаниях. Об этом адвокату Слуцкого рассказал один из несостоявшихся исполнителей — Виктор Скорик. Дело сорвалось и Скорик пошел в прокуратуру с явкой с повинной. Заказчиком похищения Скорик назвал - судью Артура Емельянова.

Финансирование террористов ОРДЛО и тень ФСБ

Даже после Революции достоинства Артур Емельянов продолжал помогать своим друзьям в Донецке финансирую терористические организации в ОРДЛО.

На этом его поймала Служба безопасности Украины, о чем сообщается на сайте ведомства.

Находясь на должности, он якобы за взятку влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений.

"Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины", – говорят в СБУ.

Артур Емельянов в зале суда

Служба безопасности задокументировала, как подконтрольные судье фирмы регулярные платили "налоги" боевикам Кроме того, в одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, было размещено подразделение фейкового центробанка "ДНР".

Во время обысков правоохранители изъяли "документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансирования террористов".

В прошлом году, у Емельянова прошло 10 обысков. Его подозревают в помощи государству-агрессору РФ, финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговоре с гражданами россии в условиях военного положения.

Вот теперь этот самый Артур Емельянов начинает резко критиковать руководителей Хозяйственного суда в Киеве. Журналисты делают вполне логичные выводы - цель этих высказываний в том, чтобы вернуть в судейские ряды или протолкнуть в руководство суда людей, подконтрольных донецкому клану Януковича и связанных с рф.

Денис Мандичев судья родом из Донецка с миллионами на швейцарских счетах

Если переезд в далеком 2011 году Артура Емельянов из Донецка в столицу Украины стал заметным событием о котором писали многие СМИ, то перевод судьи Донецкого окружного админсуда Дениса Мандычева на должности судей Хозяйственного суда г. Киева прошел незаметным. А зря. Ведь так началась карьера пожалуй, одного из самых богатых судей в истории Украины.

В отличие от своего земляка Артура Емельянова, Денис Мандичев человек крайне осторожный. Много лет он оставался в тени пока в 2017 году не привлек к себе внимание задекларированными подарками на сумму более 15 тысяч долларов. Эти данные со ссылками на первоисточники были опубликованы на информационном ресурсе «Чесно».

Судья Денис Мандичев

После этого Мандичев стал еще более аккуратным и финансово грамотным. Но в 2021 году совершил фатальную ошибку. Тогда рассматривая дела в которых одной одной из сторон дел были ветераны АТО, Денис Мандичев принял ряд сомнительных и неоднозначных решений в суде, что собственно и послужило причиной для серьезного изучения его профессиональной деятельности.



В конце мая 2021 года на ряде новостийных ресурсов были опубликованы данные, которые указывают на наличие у судьи Мандичева крупных финансовых средств, которые при этом находятся на счетах швейцарского банка UBS. Новость об этом, а также информация о передаче дела для расследования в НАБУ была опубликована на сайтах множества информационных украинских ресурсов. В частности новость была опубликована на сайте днепровского издания «Business news» и на сайте харьковского новостного издания «Ukrmedia».

Транзакции по счету Дениса Мандичева в швейцарском банке UBS (май 2021 г.)

Всего по данным источника СМИ украинский судья Мандичев на своем счету в швейцарском банке UBS располагает суммой 659069,55 швейцарских франков.

Этот документ сподвиг журналистов на дальнейшие поиски. И в итоге в СМИ появилось фото, якобы кипрского паспорта Мандичева.

Напомним, в Украине запрещено иметь двойное гражданство. Президент Украины внес законопроект № 6175, который устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция — принудительное лишение украинского паспорта.

Но главный вопрос в другом. Как связаны резкие критические заявления в адрес руководителей Хозяйственного суда в Киеве судьи-коррупционера Артура Емельянова, который является человеком Януковича и обвиняется в финансировании террористов ОРДЛО и помощи государству-агрессору РФ. С тем что в этом самом суде работает представитель донецкого клана Денис Мандичев, который практически одновременно с Емельяновым переехал в столицу Украины и известен своей любовью к дорогим подаркам и паспортом Кипра, любимой офшорной страной русских спецслужб.

Ответ на этот вопрос - это уже компетенция украинских спецслужб и правоохранительных органов.