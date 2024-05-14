Такой набор авто мог бы быть уместным на Женевском автосалоне. Но на самом деле эта коллекция стоит в гараже народного депутата Украины из Винницкой области Геннадия Вацака, пишет портал Акценты.

Геннадий Вацак является владельцем «Кондитерского дома «Вацак»» и ведет строительный бизнес в Винницкой области, в частности, в его родном городе Могилев-Подольском. Его биография имеет очень большие пробелы, поэтому понять, как он смог заработать на стартовый капитал для открытия кондитерского дела, не слишком легко. Известно, что Вацак заканчивал медицинский техникум, но высшего образования нет. В 90-е работал фельдшером и официантом. А в 2001 году неожиданно становится крупным бизнесменом и создает «Кондитерский дом «Вацак»».

С кондитерским бизнесом тоже не все просто. Согласно данным реестров КД «Вацак» зарегистрирован только в 2019 году, хотя на сайте предприятия отмечается, что создано оно было в 2001 году. То есть исследовать, что происходило с финансовыми потоками компании за период сроком 18 лет не представляется возможным.

Могилев-Подольский – это городок на самой границе с Молдовой. В первые дни войны те украинцы, которые пытались выехать из Украины через молдовскую границу, могли увидеть, что ничем он не выделяется. Но ценность его как раз в неприметности и достаточно специфическом отношении пограничников к проверкам при пересечении границы.

Наш журналист видел, как в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину через границу в Могилев-Подольском проходили сотни мужчин призывного возраста. Цена вопроса тогда колебалась от 200 до 500 долларов, и желающих было хоть пруд пруди.

Приблизительно такая же ситуация на этой границе с контрабандными потоками. В декабре 2023 года правоохранители изъяли более 20 тонн контрафактного алкоголя, упаковочную тару, почти 330 тыс. грн в разной валюте, рации, средства для глушения сигнала, легковые и грузовые автомобили, «черновые» записи и т.д. Общая стоимость изъятого составляет 5 млн грн. Готовая продукция сбывалась через почтовые отделения, доставкой на собственных автомобилях и даже через интернет-магазины.

И это только одна новость из самых свежих. Из других можно узнать и о незаконном «спиртопроводе», проложенном на границе между Украиной и Молдовой. И о постоянном потоке незаконных поставок табачных изделий. И о том, как под прикрытием волонтерских корочек через границу в Могилев-Подольском ездят юноши на Бентли и Ламборгини.

Последний пример касается упомянутого народного депутата Геннадия Вацака. По данным издания «Украинская правда», его сыновья Станислав и Владислав 2002 и 1995 годов рождения с начала войны выезжали за границу по волонтерской системе «Шлях» на Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

Оба этих автомобиля присутствуют в последней декларации депутата Вацака. В ней также указаны Maserati Quattroporte, Rolls-Royce Cullinan, несколько Land Rover и BMW X7. Rolls-Royce Cullinan был приобретен весной 2023 г. и записан на компанию народного депутата «Кондитерский дом «Вацак»». Его стоимость составляет 700 000 долларов.

А вот чего нет в декларации народного депутата Геннадия Вацака, так это еще одного Rolls-Royce. Седан модели Ghost был приобретен также на компанию нардепа за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Издание "ТопЖир" публиковало фото этого авто, выполненного в черно-карамельной цветовой гамме.

«Стоимость английского люкс-кара Ghost достигает полумиллиона долларов. Rolls-Royce Ghost последнего поколения оснащен 12-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 570 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч составляет 4,8 секунды. Расход топлива? Ну да, чтобы чисто поржать (вряд ли владельцев Роллсов это действительно смущает) – около 30 литров на 100 км пути», – пишут журналисты профильного издания.

На всех своих авто Вацак использует одинаковые цифры в номерах 0001. Именно с таким сочетанием цифр в Могилеве-Подольском, где даже нет нормальных дорог, был замечен Aston Martin Superleggera. Стоимость этой самой мощной и быстрой модели – около 300 тысяч долларов. Этого автомобиля никогда не было в декларациях народного депутата Геннадия Вацака.

Самые роскошные авто в коллекции Вацак записывает в собственность своей кондитерской компании. Ведь на самом деле, согласно его финансовой отчетности, он не мог бы себе позволить даже одно такое авто. Его доход в 2023 году составил 642 тысячи гривен, его жены Виктории – 5 млн 514 тысяч гривен. Наличных денег Вацак имеет в размере 480 000 гривен, его жена – 2 млн 150 тыс гривен. Средства на счетах в банках составляют несколько сотен тысяч.

Итак, если взять за основу цену последнего Rolls-Royce Вацака 700 000 долларов, это эквивалентно почти 26 миллионам гривен. Если сложить все сбережения семьи Вацаков, то их не хватило бы даже на половину такого авто. Не говоря уже о том, что элитных автомобилей у народного депутата несколько.

Но, похоже, общественный резонанс относительно неуместности покупки самых дорогих автомобилей в мире во время войны в Украине не имел никакого влияния на Геннадия Вацака. Ведь в январе 2024 года на его компанию «Кондитерский дом «Вацак»» была приобретена Infiniti QX80 2021 года выпуска. По информации профильных изданий, в зависимости от комплектации, стоимость этого автомобиля может колебаться от 70 до 90 тысяч долларов.

Пробелы в ранней биографии народного депутата Геннадия Вацака вызывают много вопросов. В частности, пресса неоднократно предполагала, что он, вместе со своим товарищем, бывшим многолетним мэром Могилев-Подольского Петром Бровко, могут стоять за потоками нелегальной продукции через границу с Молдовой. Соседняя страна в последние десятилетия считается чуть ли не международным хабом контрабанды, наряду с непризнанным Приднестровьем. Для дельцов из Могилев-Подольского это открывает незаурядные возможности. Особенно это касается нелегальных поставок алкоголя, который течет рекой по молдавско-украинской границе.

Геннадия Вацака нельзя назвать бедным человеком, тем более что его предприятие за последние годы, несмотря на войну, показывает рост. Однако если сравнить стоимость его автопарка, не говоря о количестве земельных участков, с его официальными доходами, – то закрадывается мнение о том, что деньги «капают» не только из официальных источников.