Военное положение так и не стало для бизнеса мотивацией добросовестно платить налоги и поддерживать государство, в том числе ВСУ.

Журналисты портала Антикор называют налоговым уклоняющимся ЧАО «Киевский маргариновый завод» (ЭГРПОУ 00333581) – промышленное предприятие, 20 лет специализирующееся на производстве маргарина и подобных животных жиров.

«Высокое качество, инновационные технологии и ориентированность на потребности своих клиентов и партнеров позволяют нам легко адаптироваться под запросы современного рынка, поставляя продукцию в 27 стран мира, в том числе ЕС и США», — с энтузиазмом заявлено на сайте торговой марки «Олком» , принадлежащей ЧАО «Киевский маргариновый завод» (КМЗ). Украинскому обществу майонез, растительное масло и маргарин «Олком» хорошо знакомы с полок магазинов.

Но в действительности ситуация вокруг маргаринового завода и ТМ «Олком» складывается не столь ярко, как сообщается на сайте.

Внимание стоит факт масштабного злоупотребления «Олкомом» неуплатой налогов: стало известно, что часть производимой продукции реализуется за наличные. Иными словами, «Олком» сбывает «свой майонез» вне налогового учета и сознательно уклоняется от уплаты налогов. Выручка идет не на обслуживание предприятия, а направляется в карманы его незаконно обогащающихся владельцев. В свою очередь государство недополучает значительное количество поступлений в бюджет. Следует добавить, что в 2023 г. из дохода 480 млн грн прибыль составила лишь около 6 млн, то есть 1%. Если бы «Олком» официально реализовывал продукцию, тогда доходные и доходные части были бы в разы выше.

Из открытых источников известно, что владелицами завода являются Олексенко Анна Олеговна и Олексенко Ольга Ивановна с долями собственности в уставном капитале 50.28% и соответственно 43.86%. Небрежность владельцев маргаринового завода привела к финансовой неплатежеспособности предприятия. Захват владельцами «Киевского маргаринового завода» банковскими ссудами от, в свое время, лояльных к предприятию банковских учреждений, таких, как «Восток», «Международный инвестиционный банк», «Райффайзен Банк», приводил, в конечном счете, к запрету и аресту недвижимого имущества ЧАО «КМЗ». Иными словами, эпопея кредитной истории завода состояла из повторяющейся схемы: договор ипотеки -> обременение со стороны банка в виде запретов и арестов -> прекращение обременения.

В настоящее время предприятие находится на грани дефолта и полной финансовой неплатежеспособности, о чем свидетельствует наличие ряда непогашенных кредитов. Как пример, в 2021 г. был оформлен договор ипотеки между маргариновым заводом и Альфа-банком (действующий "Сенс Банк") на сумму 90 000 000 грн до 2026 г. и на сумму 110 000 000 до марта 2024 г.

Но в реальности оказывается, что маргаринный завод мало того, что не способен погасить имеющиеся кредиты, более того, не в состоянии даже обслуживать их. Вместо того чтобы привлечь антикризисные инструменты управления предприятием, владелицами Олексенко Анной и Олексенко Ольгой, вероятно, было принято решение взять курс на получение дополнительных кредитов сразу в нескольких банковских учреждениях, таких как «Сенс Банк», «УКРГАЗБАНК» и «ПУМБ», что только накопило задолженности ЧАО и увеличило кредитную нагрузку. Цель новых попыток кредитования – погасить проценты предыдущих. Обычно такая схема используется для того, чтобы загнать предприятие в долги безвозвратно и окончательно, а затем и вовсе объявить банкротом. Поскольку уплата начисленных процентов по кредиту за счет нового кредита приводит к тому, что предприятия попадают в бесконечный долг, и соответственно никакой экономической стабильности для ЧАО «Киевский маргариновый завод» и ТМ «Олком» не может быть ни в настоящем, ни в будущем времени.

Кроме того, СМИ стало известно о мошеннических действиях со стороны владельцев завода: в нескольких различных финансовых учреждениях «Киевским маргариновым заводом» были получены средства под залог одного и того же объекта недвижимости, грубо нарушающего нормы законодательства. Решается вопрос об открытии уголовного производства по этому поводу.

Банки, получая запрос на кредит от субъектов хозяйствования, должны исследовать и спрогнозировать источники погашения этого кредита. Возникает вопрос, обращают ли банковские учреждения, к которым обращаются за кредитом владелицы Олексенко, пристально обращают внимание на кредитную историю ЧАО «Киевский маргариновый завод» и факты реализации продукции за «кэш»?

В конце концов, как отмечалось выше, уклонение от уплаты налогов, мошенничество на залогах и попытки владельцев «Олком» получить новый кредит – выглядит как целенаправленная мера загнать завод в безвозвратную долговую яму и банкротство, но никак не спасение предприятия и его будущее развитие. Добросовестные работники завода, интересно, о таком плане владельцев знают?