К процессу переправки ухилянтов через границы Украины непосредственно привлечены сотрудники Управления внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы. Об этом свидетельствуют материалы уголовного производства СБУ. В частности, один из чиновников этого управления был разоблачен с поличным и вручен ему подозрение, пишет издание Ненька.



Об этом сообщает Фраза.



Также в сообщении указывается:

"Речь идет о подполковнике Непрелюке Ю.А. – начальнике группы внутренней безопасности отдела внутренней и собственной безопасности по 24 пограничному отряду главного отдела внутренней и собственной безопасности «Юг» Управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины. В рамках производства № 420240224200 .2024, подозрение ему вручила прокуратура и СБУ 24 мая текущего года. о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины с вручением ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Непрелюк является доверенным подчиненным руководителя Управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины Малыши Владимира Михайловича.





Малыш Владимир Махайлович





Владимир Малюга, по оперативным материалам, собственно, возглавляет «верхушку» каналов переправы уклонистов за границу в разных пограничных областях Украины.

Малыш в 2020 году занимал должность заместителя начальника Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области. В 2022 году занимал должность начальника Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины.

В конце 2022-го Владимир Малюга стал таможенником и работал в ДМС Украины, однако был уволен на волне коррупционного скандала.

В настоящее время возглавляя Управление внутренней и собственной безопасности ГНСУ, Малыш не декларируется и данные о его назначении на эту должность закрыты. В то же время за время работы в пограничной службе родственники указанного служащего стали владельцами значительного количества недвижимых активов. Эти обстоятельства, свидетельствующие о фактах незаконного обогащения должностного лица, стражами порядка исследуются отдельно".