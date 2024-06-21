Народная депутат Украины Марьяна Безугла, член фракции "Слуга народа" отреагировала на скандал со своим коллегой Николаем Тищенко, которого сопровождали неизвестные мужчины в балаклавах и избившие военного в Днепре. Она заявила, что он должен сидеть за решеткой.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Тищенко давно должен сидеть в тюрьме, а не в Верховной раде Украины", - написала Безугла.

Также Безуглая атаковала генерала Содоля за ситуацию на фронте.

Очередное преступление руководителя восточным фронтом генерала Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиции, которые были с 2014 года. Разведка предупреждала. За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность. События развиваются так, что недалеко до выхода на трассу. Подготовленных фортификаций снова нет! Бои в Шумах…. Похоже, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работает на врага”, - написала она в своем телеграмм канале.

В Днепре группа мужчин в форме и балаклавах напала на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. При этом в соцсетях пишут, что к нападению может быть причастна охрана скандального нардепа Николая Тищенко, с которым Павлов якобы имел словесную перепалку.

Событие произошло 20 июня около 13:45. Вечером того же дня полиция Днепропетровской области подтвердила факт нападения и нанесения телесных повреждений 33-летнему жителю.

Впоследствии спецподразделение Kraken сообщило, что мужчина, на которого напали в Днепре, является их бывшим военнослужащим.