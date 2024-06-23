Во время скандального инцидента в Днепре никто не обратил внимание на то, кто люди, которые сейчас во время войны свободно ходят по городу в какой-то милитарной форме (не пиксель) с оружием и в балаклаве.



На это обратил внимание Кирилл Сазонов – политический эксперт, а сейчас военнослужащий ВСУ.



"По делу Тищенко кажется все понятно. Времени немного, мог бы ничего не писать – написали уже достаточно. Но! Есть пара моментов, которые почему-то остаются без внимания широких масс. Поэтому хочу на них акцентировать отдельно. Потому что с самим Тищенко все понятно – есть общественный резонанс, осуждение и власть прямо говорит, что тянуть этого персонажа из болота не собирается», – написал Сазонов.





"Но: Первое. Кто те люди, которые его сопровождали? Кто ходит по городу в какой-то милиарной форме (не пиксель) с оружием в балаклаве? С оружием и закрытым лицом в городе – это норм? Полицию ничего не огорчает? Местные руководители НПУ уже кого-то уволили за служебную халатность? Министра устраивает такое руководство НПУ в Днепре?

А парень с видео вообще не в форме, но в какой-то жилетке с надписью «Полиция» – это кто вообще? Аниматор? Почему не задержали? Или полицейский, которому не хватило формы? Нужно просить волонтеров купить? Задонатит ли украинцев на комплект формы полицейского в Днепр? Ибо «голое босое наше солнышко» там страдает. Кстати, личность уже установлена, таков работник НПУ, но... Киева", - акцентировал внимание эксперт.

"Третье. А что было до того, как конфликт записывали на видео? К кому приехал нардеп? Почему был конфликт? Потому что люди разное пишут. Например, что там есть криминальный бизнес. Под влиятельной крышей. А Тищенко приехал отжать этот бизнес себе. Я не знаю, но мы же видели, что это не мелкая ссора на улице. Так вокруг чего все это – следствие должно дать ответ.

С учетом всего этого в целом: Дело Тищенко – это лакмусовая бумажка для генпрокурора. Потому что депутатская неприкосновенность уже отменена и для привлечения нардепа к ответственности должно быть представление именно Генпрокурора. Можно многое говорить о чем угодно, но если после такого инцидента генпрокурор немедленно не реагирует, а ждет официального разрешения на начало процессуальных действий – зачем нам такой прокурор?

Три дня назад тот же генпрокурор не пришел и Раду, где должен был отчитываться о ходе расследования относительно состояния своего зама Вербицкого. Все выглядит так, что тактика прокуратуры проста: происходит проблемная ситуация, прокуратура тянет время и ждет указания сверху, что делать дальше. Но накопление таких проблем уже показывает, что у власти нет другого пути, чем уволить генпрокурора", - подытожил Сазонов.

Напомним, 20 июня в Днепре группа мужчин в мультиках и балаклавах применила силу к эксвоенскому специальному подразделению Главного управления разведки «Кракен» Дмитрию Павлову на позывной «Сын». На опубликованных видео видно, как мужчины рушат Павлова, избивают его, достают его документы и фотографируют их.

По этому факту полицейские открыли два уголовных производства по факту умышленного легкого телесного повреждения (часть 1 статьи 125 УК Украины) и за незаконное лишение свободы (часть 2 статьи 146 УК Украины).

В социальных сетях пишут, что люди в балаклавах — это охрана скандального нардепа Николая Тищенко, с которым Павлов якобы имел словесную перепалку.