Во время прорыва ВС России на этом участке фронта возле Торецка энерал Содоль якобы отдыхал с друзьями в ресторане, заявляет Марьяна Безугла.



Об этом она написала у себя в Фейсбуке .



По словам Безуглой, идентифицированный на фото вместе с Содолем Олег Стратиевский, на позывной "Батя", возглавлял Приморский РО ОГУ национальной полиции Украины в Одесской области в 2014 году.

Она подчеркивает, что Стратиевский имеет отношение к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе возле Дома профсоюзов. Тогда около двух тысяч человек собрались для участия в мирном шествии по главной улице города, где столкнулись и начали противостояние с группой из примерно 300 пророссийских лиц. В то время как полиция сознательно не мешала действиям сепаратистов.

Кроме инцидента в Одессе с Содолем, по словам нардепки, на Торецком направлении, несмотря на предупреждение разведки, сняли 24 бригаду, которая там долго держала оборону.

Напомним, российские войска начали активные боевые действия по направлению Горловка-Торецк и давят на позиции ВСУ. Враг захватил населенный пункт Шумы. Их цель очевидна – захватить Торецк.



Напряженной также ситуация и на Покровском направлении. Это районы населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Карловка, Невельск, Сокол, Евгеньевка, Новоселовка 1 и Новопокровск.





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