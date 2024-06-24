Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило, что рассматривает заявление от начальника штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдана Кротевича, в котором он призывает возбудить дело против украинского генерала, обвиняемого в том, что он «причастен к гибели большего количества украинских военных, чем любой -какой русский генерал».



Фамилию генерала в Бюро не назвали, в посте Кротевича она тоже не упоминается, но по данным источников "Украинской правды", речь идет именно о Содоле.

По данным УП, Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большинства Украины и просит проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также выразил готовность свидетельствовать по делу.

"Заявление принято, следователи сейчас работают с ним", - сообщили в ДБР.

"Те условия, при которых сейчас воюют бригады, я скажу так – это нереальный героизм, в первую очередь солдат, командиров взводов, рот, батальонов и бригад. И героизм их полагается в том, что они сдерживают врага не благодаря, а вопреки. Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить. И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает.

Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует. Меня это достало, Рубикон перейден", - написал Богдан Кротевич в своем обращении в соцсетях.

Перед этим депутат Марьяна Безугла в своем сообщении в Facebook написала, что именно генерал Содоль «причастен к гибели большего количества украинских военных, чем любой российский генерал». Известно, что ранее некоторые военные также обвиняли Содоля в халатности жизни бойцов.

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