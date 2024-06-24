Народная депутат Марьяна Безугла в очередной раз подвергла критике главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, на этот раз она "атаковала" страницу Главкома в Фейсбуке заявил, что там удаляют комментарии.



"На странице Сырского удаляют комментарии по поводу совка в украинской армии, по поводу коррупционера Ткачука. Я ответила на вопросы людей, мои ответы побоялись удалить, и правильно, фиксирую каждый шаг. А вот вопрос граждан о совок и Ткачука удалили. Напоминаю, генерал Ткачук возглавляет львовскую академию сухопутных войск двадцать лет (!), несмотря на скандалы, коррупцию и обогащение, издевательство над курсантами, земельный дерибан его держат все министры и все главкомы", - написала Безугла у себя в ФБ.

Сегодня народный депутат из фракции "Слуга Народа" Федор Вениславский в эфире КИЕВ24 прокомментировал выпады Безуглой в адрес командования ВСУ.

"Я думаю, для этого нужно иметь компетенцию в сфере, которую комментируешь. У нас есть народные депутаты, способные давать оценки, герои Украины и другие военные. Но никто из них резких оценок деятельности военных руководителей не давал", - заявил Вениславский .