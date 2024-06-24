Владислав Володский на сегодняшний день является одним из основных поставщиков продуктов в воинские части ВСУ. Он на коленях просит пощады у неизвестного кредитора, которому задолжал 500 тысяч – запись в стиле девяностых.



Об этом пишет портал Акценты .

Трудно поверить, но именно этому бизнесмену из Запорожья доверили контракты на суммы в миллиарды гривен - из-за своих компаний Володский уже не первый год занимается обеспечением военной пищей. Как так получилось, что столь стратегический вопрос в оборонной сфере государства во время войны в настоящее время зависит от деятельности сомнительного дельца, понять так же трудно.



Некоторые источники указывают на влияние отца Владислава – Алексей Юрьевич Володский еще до аннексии Крыма возглавлял в Джанкое крупный завод.









Алексей Юрьевич Володский



Там жил вместе с женой Ларисой Георгиевной Володской. Со времен руководства крупным предприятием Володский – старший сохранил связи с влиятельными людьми, которые сейчас находятся у власти. Несколько старых контактов, немного коррупции – и семья Володских смогла буквально уничтожить и полностью убрать с рынка старых игроков, те компании, которые тоже раньше участвовали в тендерах.





Лариса Георгиевна Володская

Еще больше погрузить руки в тему поставок пищи Володским удалось после того, как в этом году право на проведение торгов по поставкам продуктов в армию перешло от Департамента госзакупок в государственное агентство - Государственный оператор тыла. И уже в апреле ООО «Твой хлеб», связываемое с отцом Владислава Володского, выигрывает торги и становится единственным поставщиком в воинские части от Чернигова до Ужгорода.

Владислав Володский

Тогда весной Володский полностью провалил контракты – в течение трех недель около пятидесяти процентов воинских частей в Украине не обеспечивались заказанными продуктами. Из воинских частей посыпались многочисленные жалобы на гору на недоброго поставщика. Володскому выставили штрафы, расторгли договор. Но дело замяли, проблему решили за счет государственных резервов Минобороны. Но с июля стартует действие нового договора на поставку провианта в армию. И Владислав Володский продолжает работать в этой системе. Кормление воинских частей в трех областях Украины уже выиграл консорциум "Фуд Групп".

Володский там выступает в качестве операционника, также входят поставщики, которые к сожалению для них успели отгрузить Володскому товар взаймы еще на ООО «Твой хлеб», не получившие оплаты. А теперь надеются получить деньги вспять.

Ни многочисленные скандалы вокруг имени Володского, ни его неспособность выполнять контракты до сих пор не повлияли на решение тех, кто отвечает в Украине за кормление военных. Сомнительные денежные сделки Владислава Володского уже давно не секрет и неоднократно освещались в СМИ. В частности, его долги перед партнерами суммы там фигурируют астрономические.

А Володский и дальше продолжает брать продукты взаймы. По предварительным данным, только банкам он задолжал около ста миллионов гривен. Еще около миллиона долларов – его долги в наличных. Но это не мешает дельцу вести шикарный образ жизни. Лишь одной своей любовнице из онли-фанса он подарил элитный автомобиль Порш 911, который девушка успешно разбила, наехав на животное на Козинской трассе. Впрочем, соглашения с ДОТом и доверие Минобороны чудом держат Владислава Володского на плаву. Из анонимных источников удалось выяснить, что Володский зарабатывает на разнице в стоимости продуктов и цене поставки, обычно она составляет 10-12 процентов. При том, что сумма по его контрактам составляет почти 1,5 миллиарда гривен. Но даже таких «заработков» ему, вероятно, не хватает, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Ситуация настолько позорна, что перед одним из кредиторов Володскому даже пришлось вставать на колени и умолять об отсрочке.