Сотрудники СБУ задержали топ-менеджера госпредприятия Укрэнерго за кражу на закупке бронежилеты для энергетиков.



Эту ситуацию прокомментировал у себя в телеграмм канале политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.



"Итак, сотрудники СБУ задержали топ-менеджера госпредприятия Укрэнерго за воровство на закупке бронежилетов для энергетиков. Что меня конкрето взбесило - это весна 2022 года. Самое начало войны. Только отбили врага от столицы. Мы добровольцами пошли - вообще без всего! Держава могла на тот момент гарантировано дать автомат" , - пишет он.

Сазонов утверждает, что тогда зачастую в ВСУ получалои все либо от волонтеров, либо покупали за свои деньги.

"Машина – своя. Броники, шлемы, форма, берцы, фляга, фонарик, очки, рации, прицел - вообще все от волонтеров или покупали за свои. А тут государственное предприятие покупает броники. Гуд, им тогда было нужнее, чем военным. .Но в этот момент какая-то крыса еще и намутила на закупки?" , – говорит боец.

По словам Сазонова, руководство госпредприятия во главе с Владимиром Кудрицким не справляется с обязанностями.

"На момент задержания топ-менеджер уже был уволен, но мы же все понимаем как это работает. Это то же Укрэнерго, где с начала войны только зарплаты руководства выросли в 2 раза. Где зарплата директоров 8 млн грн (!) в месяц. Но этого оказалось мало - надо еще 10 млн прикурить с..ка на бронежилетах. Мое мнение, руководство госпредприятия во главе с Кудрицким откровенно не на месте. И вообще не справляются. Я бы таких менеджеров на работу не брал. Зачем они на госпредприятии?", - отмечает он.

Сазонов надеется, ситуацию возьмет под контроль Служба безопасности Украины.

"За такое и 100 лет тюрьмы мало. Всю эту банду, засевшую в Укрэнерго и крадущую на бронежилетах, нужно было еще вчера разогнать. Надеюсь СБУ быстро с этим разберется" , - подчеркивает боец.

Как сообщалось ранее, глава "Укрэнерго" Кудрицкий может быть причастен к схеме хищения электроэнергии.

НАБУ и САП имеют основания провести проверку причастности главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого к схеме хищения электроэнергии на сумму 716 млн грн, писали СМИ.



Как ранее сообщало НАБУ, в марте 2022 года "Укрэнерго" продало трейдеру "Юнайтед Энерджи" электроэнергию на сумму свыше 716 млн грн несмотря на имеющуюся у компании задолженность. "



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