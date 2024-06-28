Народная депутат Украины Марьяна Безуглая написала в Фейсбуке , что генерала Юрия Содоля хотят "списать" со службы по "состоянию здоровья".



“Круговая генеральская порука: по моей информации, командующий медицинскими силами генерал Казмирчук с разрешения главнокомандующего ВСУ Сырского устроил генералов Содоля и Галушкина (друг Содоля под его руководством, проваливший подготовку Харьковщины перед вторжением) в одну палату в военном госпитале в Днепре, чтобы их по состоянию здоровья («по больничке»)», – написала нардепка.





Напомним, Президент Зеленский заменил Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

"Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", – заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 24 июня.

53-летний генерал-лейтенант Содоль пробыл в должности командующего всего 4 месяца.

Перед этим стало известно, что ДБР занимается расследованием заявления начальника штаба "Азова" Кротевича по поводу украинского генерала и его отношения к бойцам.



Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большинства Украины и просит проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также выразил готовность свидетельствовать по делу. По данным СМИ, речь идет именно о Юрии Содоле.