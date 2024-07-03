Известный игрок рынка моющих средств и дезинфектантов, владелец компании Украинские Химические Технологии Павел Бартковский, в своей работе использует “откатные схемы” и “кума из ГБР”.

Об этом сообщает PROMLEMATIC NEWS по информации источников приближенных к Павлу Бартковскому

Начнем с того, что Павел Бартковский человек мстительный. Многие бывшие сотрудники его компании “УкрХимТех” получили от своего єкс-работодателя вдогонку не только банальное преследование, но даже сфабрикованные уголовные дела, например, за разглашение коммерческой тайны.

Кроме того, Павел Бартковский не гнушается сомнительными методами борьбы со своими конкурентами. Сюда можно отнести, например, инициированные Бартковским “наезды” со стороны правоохранительных органов на конкурентов – производителей аналогичной продукции, с целью блокирования или усложнения работы их производственных мощностей.

Одной из причин такого наглого поведения Павла Бартковского является ощущение своей полной безнаказанности.

Так, лица из ближайшего окружения Бартковского неоднократно могли услышать такую фразу: “Вы что, не знаете, кто мой кум? Мой кум из ГБР”. Мы также решили поинтересоваться, кем является кум Павла Бартковского и какую должность в ГБР он занимает. Результат оказался немного неожиданным: кумом Павла Бартковского является Артюх Александр Николаевич, заместитель директора главного следственного управления Государственного бюро расследований, Председатель Дисциплинарной комиссии.

Вероятно, что сотрудник ГБР Александр Артюх сможет отрицать наличие “неформальных” рабочих связей с Павлом Бартковским. Журналисты нашего издания не нашли документально подтвержденных доказательств того, что именно сотрудник ГБР Александр Артюх в интересах Павла Бартковского занимается прослушиванием телефонов и фальсификацией уголовных дел в отношении экс-сотрудников и конкурентов Павла Бартковского.

Вместе с тем, сам Павел Бартковский продолжает пугать участников рынка моющих средств Украины “своим кумом”.