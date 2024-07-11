Пасынка генерального директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина Назара Шептицкого взял под стражу Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила пресс-служба ВАКСА.



Теперь суд определил залог торговцу должностями на таможне Назару Шептицкому для выхода из СИЗО – 23,84 млн. грн.

На эту новость отреагировали блоггеры Telegram-канала "Все ходы записаны".

"Пасынок гендиректора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, вместе с сообщником Олегом Гаталяком, пытались торговать назначениями при посредничестве уволенного ранее заместителя председателя таможенной службы Руслана Черкасского, который якобы должен был согласовывать продажу шлагбаумов с и.о. Гостаможни Сергеем Звя пишут авторы канала.

Публикация "Все ходы записаны", скриншот: Telegram

Отмечается, что в случае внесения средств на фигуранта возложат ряд обязанностей, в частности, сдать загранпаспорта, прибывать по первому требованию, сообщать об изменении места жительства.

Публикация "Все ходы записаны", скриншот: Telegram

Известно, что в апреле 2023 года омбудсмен Дмитрий Лубинец с директором КНИИСЭ Александром Рувиным договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований, подписав соответствующий документ.