Скандальная народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала работу региональных командований Воздушных сил Украины, в которых, по ее словам, есть куча системных проблем.



На своей странице в Facebook она опубликовала список из 13 пунктов.





По ее словам, не сделаны выводы по следующим проблемам:

Отсутствие продвижения молодых офицеров. Руководящие должности занимают офицеры в возрасте 50 лет с ограниченным опытом; Унижение и перевод на другие должности тех, чьи идеи не совпадают с руководством; Игнорирование современных подходов к обороне и ПВО, различная квалификация применения примененной партнерами техники, текучесть обученного личного состава, перевод в пехоту; Долгие ежедневные совещания без конкретных результатов; Трата времени на поиск виновных вместо решения проблем; Командировка офицеров для выполнения малозначимых задач; расходование ресурсов и средств без контроля и результата; За время полномасштабного вторжения бывшие командиры лётчики заменены зенитчиками (ПВО-шниками), что негативно влияет на коллективы и фактически нивелирует вес лётчиков в системе. Руководит воздушными силами от 2021 года ПВО генерал генерал Олещук; Есть частые удары, в частности, по западным областям, которые успешно не отражаются. Командиры ПИК игнорируют проблемы; Ложные доклады об уничтожении всех целей продолжаются; За правдивые отчеты об успешности ударов противника наоборот наказывают; Командиры, чьи части не справляются с убытком целей, но фальсифицируют отчетность, получают заслуги; Террор служебными расследованиями вместо анализа реальных причин неудач. Это характерная черта для всех ВСУ, в частности для Воздушных сил.

Марьяна Безугла также привела цитаты двух неназванных военных, не уточнив, где именно и при каких условиях они были сказаны.

"Не интересуют причины неуничтожения дронов, главное - получить от подчиненных доклад: "Все сбили". В это же время эти дроны уничтожают нашу энергосистему. Например, когда дрон попал в объект, говорим, что это обломки", - цитирует нардепка друга из анонимов и добавляет цитату другого, состоящую только из одного слова "очковтирательства".



Также она рассказала о круговой поруке в Воздушных силах.



"Еще вот зарисовка о круговой поруке, не люстрированных генералах и молчании как работе на врага, а не наоборот. В 2014 году в Крыму, когда на военный аэродром «Гвардейское» приземлились российские военно-транспортные самолеты с вооруженными десантниками, Командование Воздушных Сил ВСУ .Тогда, командующий ПС генерал Байдак и его начальник штаба генерал Артеменко запретили распространять какую-либо информацию об этом. Ничего не было сделано. -лейтенанта и в 2017 году был назначен на должность начальника Главного управления персонала - заместителя начальника Генштаба ВСУ (!), сохранив влияние и поддерживая своих воспитанников, получил власть и доступ (!) к данным всех военнослужащих украинского войска. таких воспитанников был его протеже-глава Юрий Игнат, который проходил длительное время военную службу рядом с ним.





Накануне бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в своем сообщении в соцсети написал: "Безуглая бьет все рейтинги по популярности и цитируемости у российских медиа. Лучшей персоны для дискредитации ВСУ не придумать!"



