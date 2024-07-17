ДБР сообщило о подозрении судьи из Киевщины, который подделал документы, чтобы поехать в круиз на Карибы - он причастен к еще одному скандальному делу.

По материалам СБУ и ДБР подозрение получил судья Владимир Сердинский, который под видом командировки отдыхал на Карибах. Об этом стало известно из сообщений Украинской Правды и бойца ВСУ Кирилла Сазонова.

По данным СБУ и ДБР, собраны новые доказательства, что судья Броварского горрайонного суда Киевской области причастен к коррупционным схемам. По их данным, судья вовлечен в случаи мошенничества и подлог документов, позволивших ему незаконно выехать за границу летом 2023 года под прикрытием служебной командировки.

Как свидетельствуют материалы производства, вместо служебной поездки фигурант вместе со своей сожительницей отправился на круизном лайнере на Карибские острова.

Для этого судья использовал поддельное письмо-приглашение для участия в конференции по помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС.

На самом деле, никаких подобных мер в указанной стране тогда не происходило.

По материалам дела, судьи получили фиктивное приглашение, организованное его знакомым адвокатом.

На основании полученных доказательств судьи и его сообщнику – адвокату – объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал эту новость в своем телеграмме. Он назвал имя судьи-взяточника, причастного к этому делу: "Как нам стало известно, вероятно, речь о Владимире Сердинском, который вместо служебной поездки вместе со своей сожительницей отправился на круизном лайнере на Карибские острова. Для этого нарисовал фейковое письмо- приглашение. Теперь ему светит до 5 лет за решеткой".

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