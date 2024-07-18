Фамилия Шенцев уже давно стала синонимом рекета, воровства и обмана. Дмитрий Шенцев — скандальный депутат «регионал», боксер-рекетир из девяностых, передал свои криминальные знания и любовь к «русскому миру» своему сыну Никите Шенцеву.

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Скандальное семейство обзавелось новым бизнесом - криптобиржей WhiteBIT, которая помогает отмывать деньги россиян и выводить средства сторонников «русского мира» из Украины за границу.

Помогает Шенцевым — Дмитрий Носов, который стал официальным лицом WhiteBIT и позиционирует себя, как основатель биржи.

Украинский депутат с медалью от Путина



Биография Дмитрия Шенцева - это пестрый криминальный роман о том, как мальчик из неблагополучного района начал заниматься в секции бокса. Стал хорошим боксером-любителем, а потом применил навыки, полученные в лихие девяностые, занимаясь выбиванием долгов и рэкетом.



Стать «уважаемым» человеком и политиком ему помог бывший харьковский губернатор Евгений Кушнарев, который погиб от якобы случайного выстрела во время охоты, в которой также принимал участие Шенцев. Именно помощник Дмитрия Шенцева - Дмитрий Завальный был осужден за смерть Кушнарева. Хотя некоторые сомневались, что роковой выстрел сделал именно он, а не его шеф.

После смерти Кушнарева Шенцев вошел в орбиту скандального премьер-министра Николая Азарова. Там он был в тройке ярых лоббистов «русской идеи» и создания так называемой «Новороссии». Вместе с Олегом Царевым и Вадимом Колесниченко, Дмитрий Шенцев получил медали из рук президента рф владимира путина «за большой вклад в популяризацию русского языка».

Так что более чем логично, что в 2018-м году Дмитрий Шенцев был среди 36-ти депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. С 24 февраля по июнь 2022-го пропустил все заседания Верховной Рады. В сентябре 2022-го года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины.



В общем нет смысла доказывать крепкие давние связи Дмитрия Шенцева с рф - об этом свидетельствует вся его биография. Поэтому отмывание денег россиян и обман украинцев для Дмитрия Шенцева не только выгодное, но и идеологически приятное занятие, к которому он подключил сына.

Никита Шенцев – ключевой спонсор и фактический владелец биржи Whitebit по версии ОО «НОН-Стоп». Он был депутатом Харьковского областного совета от пророссийской партии «ОПЗЖ». После начала войны в 2022 году - написал заявление о сложении полномочий. В СМИ неоднократно появлялась информация, что у Никиты Шенцева есть российский паспорт.



В прошлом году по распоряжению Президента Шенцева-младшего лишили гражданства Украины. По данным СМИ, сейчас оба Шенцева находятся в рф.

WhiteBIT - украинская обложка и русская изнанка

Один из важных источников дохода биржи WhiteBIT - вывод денег из Украины за границу, которым чаще всего пользуются бывшие коллеги депутаты Шенцева и просто друзья-идейные сторонники «русского мира».

Во время полномасштабной войны выведенные из страны деньги используют на шикарную жизнь: покупку недвижимости за рубежом и элитных авто, развития бизнесов в Европе и других странах. Также семья Шенцевых помогает проводить через биржу WhiteBIT российские деньги.



В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать возможный незаконный вывод денег из страны биржей WhiteBIT и ее связи с рф.





Чтобы скрыть эту неприглядную изнанку и дистанцировать компанию от токсичной семьи любителей «русского мира» Шенцевых, которым принадлежит большинство корпоративных прав биржи с долей в 60%, на публичную арену был выведен Владимир Носов. Официально Шенцев продал свои акции WhiteBIT Владимиру Носову в марте 2023-го года.

Именно он позиционирует себя как основатель биржи. Носов активно раздает рекламные интервью в украинских СМИ, пиарит биржу WhiteBIT и даже публично осуждает коллег-конкурентов за работу на территории российской федерации.



Владимир Носов регулярно рассказывает, что помогает украинской армии. Он даже выкупил легендарный микрофон Евровидения у группы Kalush за 900 тысяч долларов, чтобы направить эти средства в Вооруженные силы Украины. В общем денег на масштабный пиар у него хватает.



Как WhiteBIT кинул инвесторов



Монетка на несчастье. Так можно вкратце описать криптовалютную монету от WhiteBIT с помощью которой 21 ноября были обмануты инвесторы.

Биржа объявила о начале продаж новой монеты – WorldToken (WORLD), которую представила игровая студия World Challenge Game. Так как монета считалась достаточно надежной, многие решили стать так называемыми «ранними птичками» -

первыми инвесторами, которым биржа дает возможность выкупить часть монет еще до начала официальных торгов.

Обычно, когда торги начинаются, "ранние птички" продают часть своих активов, возвращая инвестиции и зарабатывая на разнице. А после этого торги идут как обычно. Но в этот раз все произошло совсем по-другому. Биржа WhiteBIT "кинула" "ранних птичек" на внушительную сумму денег. Дело в том, что сразу после того, как первые участники получили доступ к WorldToken, биржа странным образом «забыла» закрыть возможность для участников обмениваться монетами до официального старта торгов. В итоге, когда торги начались, рынок уже был перенасыщен, и ситуация вышла из-под контроля.

«Фактически «ранние птички», которые накупили заранее WorldToken, сейчас держат на руках стоящие копейку активы, хотя были куплены за доллар. После старта токен пошел вверх очень слабенько и почти сразу упал», - говорит участник рынка, не скрывающий своего разочарования тем, как повела себя WhiteBIT.

Фактически WhiteBIT «кинула» своих клиентов на большие суммы денег. И теперь они не знают, что им делать с монетами, которые не только не принесли ожидаемую прибыль, но и загнали их в минус.

При этом WhiteBIT занял максимально агрессивную позицию в своей защите и вступает в жесткие споры с клиентами. Биржа не признает, что причиной одного из самых больших «кидков» на крипторынке за последнее время, являются именно ее действия.



Для WhiteBIT в принципе давно стало нормой удалять из сети правду о себе. Негативные комментарии сразу удаляются разработчиками сайта. А большинство хвалебных отзывов - это проплаченные комментарии, написанные копирайтерами.

Однако, некоторые комментарии особенно на английском языке админы WhiteBIT не успевают быстро удалять и пользователи, пользуясь этим, делают скриншоты. Вот один из них:





“Худший сервис, который я когда-либо использовал. Если вы спросите меня о Whitebit, я скажу, что это мошенничество. Когда я вошел в свой аккаунт, они отправили мне электронное письмо, но когда хакер вошел в систему, они не уведомили меня. Даже когда я пожаловался на это, они просто заблокировали мой аккаунт и заставили меня верифицировать себя отвратительным образом. В итоге они только дали мне несколько советов, не предприняв никаких действий. Я никогда не видел такой плохой безопасности, как у Whitebit. Теперь я верю, что мои деньги забрал не хакер, а сама компания Whitebit”.



Грузинская «прачечная» для российских денег от WhiteBIT

Еще один скандал связанный с WhiteBIT случился в Грузии. Там Национальный банк выдал лицензию на цифровой банк Hash. В оппозиционном Едином Национальном движении заявили, что главная цель нового цифрового банка - «легализация денег из России и использование их на выборах в следующем году».

Интересно, что среди основателей банка Hash числятся одни из самых богатых людей Грузии Сулхан и Лаша Папашвили. Из партнером стал официальный хозяин WhiteBIT — их украинский партнер Владимир Носов. Последний как раз и является медийным лицом криптобиржи WhiteBIT.

«Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили», - заявил грузинский оппозиционер Лаша Парулава. Также он заявил, что: «После покровительства Отара Парцхаладзе, который попал под санкции Америки как российский шпион, Натия Турнава непосредственно взяла на себя оперативное управление российскими деньгами, что вызывает обоснованные подозрения, что «Грузинская мечта» попытается использовать электронные каналы для получения российских денег для выборов».

Таким образом WhiteBIT помогает отмывать деньги рф не только в Украине, но и в Грузии.