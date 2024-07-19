Устав Благотворительного фонда Порошенко позволяет собирать донаты украинцев и не публикует отчетность. Поэтому проверить достоверность заявления Петра Порошенко о том, что залог за разведчика Романа Червинского он внес из собственных средств, а не донатов, невозможно.

Об этом говорится в материале издания «Комментарии» .

Сайт Фонда не доступен, в публичном доступе нет отчета. Следовательно, проверить происхождение и движение средств на счетах нет возможности. По мнению журналиста Сергея Иванова, средства могут опрокидывать между счетами Фонда Порошенко и ОО «Дело общин», которое связано с политиком и донаты от украинцев собирает.

При этом в V разделе устава Фонда говорится, что организация имеет право организовывать сбор благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц. Раздел VI гарантирует – Фонд должен использовать благотворительные взносы юридических и физических лиц только согласно назначению, обусловленному лицом, внесшим этот взнос. В списке целей, на которые могут быть использованы средства, нет пункта о внесении залогов.

Как сообщалось ранее, в январе 2024 года Порошенко перевел почти 157 млн ​​грн на нужды украинской армии, приобретя военные облигации. В ценные бумаги были внесены не собственные средства, а деньги Благотворительного фонда Порошенко.

Инвестиция позволит политику за 22 месяца получить 32% прибыли, что составляет около 50 млн. грн. Эта прибыль не облагается налогом. Кроме того, ценные бумаги политик приобрел через Международный инвестиционный банк, совладельцем которого он является. Только за расчетно-кассовое обслуживание указанной операции в банке он получил около 1,5 млн грн дохода в виде комиссии.

О «реинвестировании» прибыли в новые военные облигации политик пока не сообщал. Недавно НАПК опубликовало вывод, в котором сказано, что партия «Европейская солидарность» перевела через покупку облигаций 35 млн гривен из государственного бюджета на свой текущий счет.

Напомним, 16 июля Порошенко отчитался, что его благотворительный фонд внес 9 млн грн залога за разведчика Романа Червинского и опубликовал соответствующую платежку. В ответ политика обвинили в нецелевом использовании донатов, украинцев пожертвовавших на нужды войска. Со своей стороны, политик и facebook-страница фонда обвинения опровергли, заверив, что в качестве залога были внесены личные средства и благотворительный фонд никогда не собирал пожертвования на свои счета.