Об этом пишет сайт сайт Украинские новости.

Шоумен Сергей Притула и его жена Екатерина приобрели три однокомнатные квартиры в Киеве за 4,1 млн. грн. И это при том, что благотворительный фонд Притулы активно собирает донаты на ВСУ с украинцев, подчеркивая, что важна каждая гривна.

Как пишет издание «Закон и бизнес», квартиры в ЖК «Файна Таун» были куплены в мае прошлого года.

«Человек, который позиционирует себя как волонтер и собирает помощь ВСУ по гривне с людей, должен воздержаться от таких приобретений, которые, очевидно, не жизненно необходимы. А эти деньги или их часть мог бы направить в тот же фонд собственного имени, а не похвастаться пожертвованием в 1000 грн. Впрочем, похоже, для С.Притулы деньги и имущество важнее морали и этики», – говорится в статье.

Так, 17 июля Притула запостил в соцсетях квитанцию, что пожертвовал в свой фонд 1 тыс. грн на мобильные огневые группы ПВО, надеясь, что «удастся поспать». Но его публикация получила ряд негативных отзывов читателей.

«Может молодоженам, которые оформили брак в августе 2015 года, негде было жить и поэтому решили приобрести сразу 3 квартиры, с расчетом на будущее? Нет, ведь С.Притула имел в собственности четырехкомнатную квартиру в столице площадью 73,4 м. Но и этого оказалось мало: в мае прошлого года, то есть в самый разгар войны, К.Притула приобретает сразу три однокомнатные квартиры в ЖК «Файна Таун» , выложив за них более 4,1 млн грн», - пишет «Закон и бизнес».

Кроме того, по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, жена Притулы с 2016 года была владелицей двух соседних квартир в столице на ул. Златоустовской (однокомнатной площадью 84,9 кв м и трехкомнатной 120,3 кв м) и паркоместа.

В этом же доме сам Притула являлся владельцем еще одной квартиры площадью 55 кв м, машиноместа и группы нежилых помещений площадью 80 квадратов.

О том, что у семьи Притул не было проблемы с недвижимостью, свидетельствует подарок, который Екатерина получила от сестры в 2021 году. В частности, два паркоместа ей подарила Светлана Хомутынник, которая является женой Виталия Хомутынника – известного члена «Партии регионов», которую Сергей Притула постоянно критикует.