Международная табачная компания Philip Morris International (PMI) направляет свои усилия на то, чтобы вовлечь в потребление ее продукта с нагреванием табака (IQOS) новые поколения, а для этого пытается влиять на несовершеннолетних, об этом стало известно в результате расследования СМИ.



Пишет сайт Парламент.

Об этом говорится в докладе сети академических и общественных организаций здравоохранения STOP (работающих в рамках Инициативы Bloomberg по сокращению потребления табака), которые проанализировали утечку документов в Philip Morris Japan (PMJ).

Этот отчет приобретает большое значение ввиду роли PMI как признанного в Украине на официальном уровне международного спонсора российской войны, а также лоббирования интересов этой компании в Украине со стороны политиков. Кроме того, документ напрямую касается уже пролоббированного PMI в Украине законодательства для введения налоговых преференций для систем нагрева табака (ТВЭН) в размере 20%.

«PMJ тщательно планирует, как повлиять на политиков, медицинских работников, предприятия и потребителей, чтобы обеспечить широкое признание IQOS и увеличить продажи… Хотя PMI утверждает, что IQOS предназначен только для взрослых курильщиков, просочившийся маркетинговый документ свидетельствует о том, что PMJ пытался охватить гораздо более широкую аудиторию своим новым продуктом, вызывающим зависимость, чтобы помочь «ускорить привлечение» новых пользователей IQOS. Это дополняет ряд доказательств того, что PMI продает IQOS таким образом, чтобы он был привлекателен для широкой общественности, а не только курильщиков. Предыдущие отчеты о расследовании свидетельствуют, что IQOS продается молодым людям и даже школьникам», – говорится в отчете.

Документы по утечке данных подробно описывают планирование многосторонней стратегии влияния на политиков на местном, региональном, национальном и даже на международном уровне для создания условий, которые потенциально приведут к новому виду «табачной эпидемии».

Одним из ярких лоббистов интересов Philip Morris в Украине является народный депутат из фракции «Слуга народа» Марьян Заблоцкий – председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике. Именно он является инициатором отклонения поправки №174 к законопроекту №9206, которая предусматривала запрет на видимое размещение табачных изделий и электронных устройств для курения в местах розничной торговли. Также он подавал альтернативные законопроекты для того, чтобы затянуть принятие невыгодных табачному монополисту законов.

За свою деятельность в пользу Philip Morris в Украине Заблоцкий трижды становился лауреатом антипремии «Золотая коса», организованной ОО «Жизнь» в партнерстве с ОО «Антикоррупционный штаб» и ОО «Центр демократии и верховенства права». Именно он связан почти со всеми инициативами в Кабинете Министров и Верховной Раде в пользу PMI – в первую очередь с налоговыми преференциями.

Одним из элементов продвижения интересов PMI, в отчете STOP указаны рекламные бюджеты и это абсолютно точно отражается в украинских реалиях – исключительно положительные или нейтральные материалы о деятельности Philip Morris и абсолютное отсутствие публикаций с критикой – несмотря на то, что компания является крупнейшим международным налогоплательщиком. российского бюджета (миллиарды долларов), продолжает развивать российское производство и даже строит новый завод в районе Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что PMI финансирует убийства на разрушение в Украине, включая атаку на Охматдет, Бучу, Ирпень и тысячи других террористических актов в украинских СМИ, на эту информацию стоит блок, имеющий свою цену.

Даже беглый анализ лидеров украинских СМИ – в интернет-сегменте или других сферах – показывает, что нет никаких негативных публикаций о Philip Morris. Как ни прискорбно, но и известный активный блоггер Евгений Плинский тоже попал под влияние компании – в начале войны он активно критиковал PMI за то, что она не вышла с российского рынка, но уже почти 2 года ни слова по этой теме. Можно только догадываться, во сколько Philip Morris обошлась лояльность эксперта и в общем-то, какие годовые бюджеты за молчание украинских СМИ.

Напомним, в мае PMI, которая платит миллиарды на российскую армию, открыла на Львовщине новую табачную фабрику.