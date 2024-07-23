Миллионы долларов чистой прибыли – именно такие суммы, вместо того чтобы пополнить госбюджет Украины во время войны, попали в карман пророссийского бизнесмена Виктора Пономарчука, фактического владельца группы ViOil. В 2022 году россиянин сумел вывести из-под ареста масложировые заводы в Виннице и Черновцах – проверить эту схему ему помогли юрфирма VB Partners и адвокат Денис Шкаровский.

Об этом пишет сайт Прямой .

19 июля стало известно , что ФГИУ провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП «Ахтырский комбинат хлебопродуктов» в Сумской области стоимостью 49,7 млн ​​грн. Предыдущим владельцем компании была группа ViOil Виктора Пономарчука , однако летом 2023 года ее переписали на жительницу Головановска Карину Настенко . В то же время ряд активов до сих пор остаются под контролем семьи Пономарчуков.

Бизнесмен Виктор Пономарчук , по данным реестров, имеет отношение к около 30 предприятиям в Украине. В основной пакет активов входят масложировые комбинаты и агропромышленные фирмы в Виннице. До начала полномасштабной войны сам Пономарчук не скрывал того, что имеет российское гражданство и фактически живет на несколько стран, однако в 2022 все изменилось.

По крайней мере, три предприятия из пула ViOil (ООО «Винницкий ОЖК», ООО «Черновицкий масложировой комбинат» и ООО «Винницкая промышленная компания») весной 2022 года попали под арест в рамках уголовного производства, открытого полицией и ДБР по фактам вероятного уклонения от и финансирование терроризма Однако уже летом Печерский райсуд снял эти санкции, а компании де-юре сменили собственника.

Новым бенефициаром стал Алексей Пономарчук – похоже, родной брат Виктора Евгеньевича. Сам пророссийский миллиардер, как стало известно в 2023 году, получил кипрский паспорт. Таким образом, ключевые структуры группы ViOil ушли от национализации и продолжили приносить ее теневому владельцу миллионы долларов дохода.

Так, по данным официальной отчетности, в 2022-2023 годах Винницкий ОЖК реализовал продукции на 5,2 млрд грн, а Черновицкий – на 3,8 млрд. Суммарная чистая прибыль только этих двух предприятий за два года достигла миллиона долларов.

Кто же помогает россиянину сохранить прибыльные активы в Украине, что уже стоило бюджету сотен миллионов гривен?

В сотрудничестве с группой Пономарчука заметили юрфирму VB Partners скандально известного Дениса Бугая . Так, в профиле одного из адвокатов – Дениса Шкаровского , специализирующегося на «защите бизнеса от претензий правоохранительных органов», в перечне клиентов была указана промышленная группа ViOil.

В юридических кругах Денис Шкаровский известен как «адвокат дьявола». На его счету – снятие санкций с пророссийских компаний и защита интересов компаний-нерезидентов, известных коррупционеров и олигархов. Он специализируется на экономических и коррупционных преступлениях, включая банковский сектор, строительство, фармацевтику и гемблинг.