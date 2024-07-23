Активист Юрий Бутусов оформил отсрочку от воинской службы не по состоянию здоровья, а как отец трех детей.



Об этом пишут Українські новини.



Журналист указал в ТЦК как основание для отсрочки от мобилизации наличие трех дочерей, пишет «Закон и бизнес».

Хотя ранее Юрий Бутусов, «позиционирующий себя героем войны, уклонялся от службы под предлогом проблемы с глазами и тем, что он был избит «Беркутом» 1.12.2013».

В ответ на упрек бывшей помощницы министра обороны и советницы начальника Генштаба Татьяны Рычковой, что Бутусова не видно среди защитников Украины, журналист еще в 2015 году написал: «Все мои друзья и моя семья знают, что я действительно собираюсь поступить на службу. И не в Киеве, а в подразделение, которое будет на передовой. Я уже давно об этом объявил».

Тогда он сообщил, что готов лечь на сложную операцию для того, чтобы уйти в армию. Однако до сих пор журналист на службу так и не оформился и под разными предлогами уклоняется от выполнения воинской обязанности.

При этом Бутусов известен тем, что иногда посещает прифронтовые регионы, создавая ощущение причастности к армии, фотографируется в военной форме и публикует десятки материалов, в которых критикует военное руководство за неправильное управление ВСУ.