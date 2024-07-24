Общественность обсуждает, что Галина Бельмас теперь шантажирует уже не только бизнесменов, но уже и силовиков города Харькова.

Также бывшая юристка, которую не раз подозревали в шантаже представителей аптечного бизнеса, придумывает и распространяет совершенно нелепые слухи и истории.

Те, кто знаком с деятельностью Галины Бельмас уже не удивляются. В начале карьеры Бельмас работала адвокатом с 10.02.2012, но право на занятие адвокатской деятельностью прекращено согласно п.4 ч.1 ст.32 ЗУ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 16.11.2017 на основании решения дисциплинарной палаты КГКА Сумской области от 16.11.2017. Знакомые с деятельностю адвоката люди утверждают, что бывший работодатель - адвоката Олейника Александр Андреевич – уволил свою подопечную.

В прошлом Бельмас была любовницей (по некоторым слухам даже невестой) криминального авторитета Алексея Муковоза по прозвищу "Торт". Но этот союз продлился не так долго, как хотелось бы его участникам. Муковоза убили в 2016 году, после чего Бельмас была лишена адвокатской лицензии и работы.

В 2021 году в Харькове раскрыли организованную группу мошенников во главе с Бельмас, сообщил один из местных телеграмм-каналов.



Незаконный "бизнес" заключается в шантаже бизнесменов Харькова. Бельмас размещает против них "чернуху" на подконтрольных ей telegram-каналах и требует деньги за снятие публикаций, пишет сайт Стопкор.

"В начале Бельмас требовала сбросить ей на карту от нескольких сотен до 1000 гривен, сегодня фигурируют цифры от 10000$ до 1 биткоина, - говорится в материале.

Осведомленные источники также сообщают, что ранее «Бельмас выдавала себя за адвоката и брала с клиентов-бизнесменов до $3 тыс. - за "решение проблемных вопросов" в полиции, судах и прокуратуре Харькова. Однако деньги оставляла себе. В судебном реестре уже накопилось много дел о подобных выходках. Попав в поле зрения правоохранителей, поговаривают, она начала работать на полицию и СБУ - чтобы не попасть за решетку.