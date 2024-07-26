Известный крипто гуру Александр Орловский должен более 4 миллионов долларов вкладчикам в его криптопирамиду.



Об этом пишет сайт 360.ua



Накануне стало известно, что гражданин Украины, проживающий в Дубае, может быть экстрадирован по запросу МВД. На Александра Орловского уже открыта криминалка по коллективному заявлению обманутых инвесторов, покупателей псевдо-курсов, а также обычных доверчивых граждан, переводивших Орловскому деньги для покупки криптовалют. В результате Александр Орловский просто исчезал и переставал отвечать на сообщения со звонками.

Крипто аферист Александр Орловский позиционирует себя как эксперт по криптовалюте, основатель FFA-комьюнити, создатель курса по криптовалюте. Это официальная информация, которую легко найти в Интернете. Орловский, за реальные, а не виртуальные доллары, обещает научить доверчивых и наивных людей получать чуть ли не миллионные доходы от виртуальных денег. В реальности же это обычное кидалово, прибыль от которого получает только один человек – сам Александр Орловский.











Из соцсетей Александра известно, что он уже 7 лет зарабатывает в крипте. Ему 26 лет, он родился и вырос в Украине, но в 16 лет уехал в Польшу, где проживает до сих пор. В 16 лет пытался работать в разных профессиях, но не смог добиться результатов, пока не начал учить крипту. Сейчас Александр «заработал» около миллиона долларов и купил квартиру в Дубае. И, конечно же, Орловский решил, что просто обязан передать свой «бесценный опыт» всем желающим. На его странице написано, что он научил уже более 3000 человек заработку на криптовалютах.

“Курс, созданный Александром, прошли около 3-4 тысяч человек и оставили много крутых отзывов после учебы. Это полная программа для новичков, которая с нуля дает понятие о криптовалютах, биржах и всевозможных сделках. По его мнению, каждый человек может зарабатывать на крипте. Не имеет значения возраст, пол или способности любой отрасли. Всему научат на курсе, проведут за руку от теории к первому соглашению, которое при обучении может принести первые 1000$», — говорит реклама разводилова.







В деталях схема выглядит так: у Орловского есть сайт курса по криптовалютам, на котором есть полная информация о программе, условиях поступления и стоимости обучения. Первое знакомство с курсом Орловский проводит на бесплатном вебинаре, во время которого выдадут реквизиты, на которые нужно перечислить деньги за участие в курсах.

После этого вы, в лучшем случае, прослушаете лекцию ни о чем, что напоминает статью из Википедии о всех известных фактах. В худшем-вас будут максимально игнор, и вы не получите ни знаний, ни баснословных доходов, ни даже обратно своих денег. Об этом свидетельствуют отзывы на сайтах, например otzyvua. net.

Если думаете покупать этот курс от Александра Орловского, даже не думайте, бегите подальше от мошенников. Все выглядит удивительно великолепно и дает надежду на возможность заработать только до того момента, как вы заплатите им свои деньги. Дальше вас будут максимально игнорировать. Ваши требования вернуть уплаченные средства за непредоставленные услуги также будут игнорироваться. Ментор отвечает на поставленные вопросы на отцеп, очень поверхностно и не вникая в суть вопроса. Сам курс может быть полезным для начинающих, но во многих моментах трудно разобраться, объяснения Александра не всегда актуальны, например, интерфейс тех бирж, на которых от дает объяснение уже изменившийся со времени записи видео и чтобы разобраться нужно самостоятельно искать более новые и актуальные, а также бесплатные видеозаписи в Ютубе. Вопрос за что тогда платить такие деньги остается открытым” – говорится в одном из реальных отзывов на курсы Орловского.

" Мошенники, взяли деньги и пропадают", - пишет пользователь Наталья.

Большинство положительных отзывов здесь проплачено. Это можно четко понять, если зайти на пользователей, оставивших отзыв и посмотреть на все их отзывы.

А вот другой отзыв от пользователя Екатерина:

После оплаты за курс мне никто не предоставил, менеджер пропадает из связи, вы его больше не интересуете. Никакой связи и поддержки не получила. Также даже после оплаты никакого сообщения на почту не пришло, обычно всегда после покупки информации услуг приходят сообщения, что оплата прошла и вы зарегистрированы на курс, в этой же компании ты никого не интересуешь, перевела деньги и все приветствуем вы лошаря, вот как они зарабатывают ” на крипте»

Есть и более подробные отзывы о том, как люди потеряли тысячи долларов из-за псевдокурсов Александра Орловского.

“ Я пишу этот отзыв, чтобы обезопасить других людей от аферистов, таких как Александр Орловский. Он пообещал научить меня инвестировать в криптовалюту, но просто предоставил мне информацию, которую можно найти бесплатно в Интернете. Когда я попросил вернуть деньги, он заблокировал меня и послал матом. Мой опыт: я заинтересовался инвестициями в криптовалюту и наткнулся на курс Александра Орловского. Он обещал, что его курс поможет мне начать зарабатывать на криптовалюте, даже если у меня нет опыта. Я был в отчаянии, потому решил попробовать.

Курс стоил 3500 долларов. Для меня это было много денег, но я был готов заплатить их, если бы это помогло мне достичь своих целей.

Что я получил: Курс был полным разочарованием. Орловский просто дал мне информацию, которую можно найти бесплатно в Интернете. Он не дал мне никаких реальных знаний или навыков, которые могли бы помочь мне начать зарабатывать на криптовалюте.

Когда я попросил вернуть деньги, Орловский заблокировал меня и послал матом. Последствия: я был шокирован и разочарован. Я потерял 3500 долларов и не получил ничего взамен. Теперь я весь в долгах и кредитах. Вывод: я прошу вас не повторять мою ошибку. Не верьте обещаниям Александра Орловского. Он жулик, который хочет только взять ваши деньги”.

Отзывы реальных покупателей псевдо-курсов Орловского вредят хорошо отлаженному конвейеру по скачке денег, поэтому подобные сайты Орловский тщательно мониторит и проплачивает удаление негативных комментариев.

Уголовное дело против Александра Орловского

По данным МВД, 3 мая 2024 года было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Орловского, проживающего в последний год в Дубае. Александр Орловский известен в Украине, России, Польше, ОАЭ и Турции продажей несуществующей криптовалюты с дисконтом, курсов трейдинга, а также созданием пирамид по схеме Понци, рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, Александр Орловский задолжал вкладчикам в его криптопирамиду более 4 миллионов долларов.

В отношении Александра Орловского возбуждено уголовное дело по коллективному заявлению обманутых инвесторов, покупателей псевдо-курсов, а также обычных доверчивых граждан, которые переводили Орловскому деньги для покупки криптовалют. В результате Александр Орловский просто исчезал и переставал отвечать на звонки и сообщения.