Об этом пишут Украинские новости.



Журналист Юрий Бутусов одобрительно оценивал Минские договоренности, которые в конечном итоге привели к полномасштабному нападению России на Украину. Но в зависимости от политической конъюнктуры – менял свое мнение на противоположное.

Об этом пишет «Закон и бизнес», исследовав, как точка зрения Бутусова на Минские соглашения менялась в зависимости от политической ситуации.

«Медийщики очень любят напоминать политикам, когда те меняют свое мнение как флюгеры, но оказалось, что «герой войны» Бутусов тоже этим грешит», - пишет издание.

«Закон и бизнес» напоминает слова Юрия Бутусова. «Не нужно их (Минские договоренности – ред.) нарушать. Надо их выполнять. Они нам достаточно выгодны. В этом поддерживаю Президента, что Минский формат нам выгоден», – убеждал Ю.Бутусов украинцев в 2018 году.





А уже через год заявлял, что «на самом деле Минские соглашения для Украины — это не выгодная формула».

«Как можно доверять человеку, позиционирующему себя как военного эксперта, если он постоянно меняет свое мнение в угоду политической конъюнктуре? При этом он активно критикует военное командование, хотя Генштаб и ВСУ работают точно в более динамичных и рискованных условиях, чем Бутусов, и приносят больше пользы для защиты страны», - отмечает издание.

Напомним, что Бутусов ранее публично обещал идти служить на передовую, но сейчас оформил отсрочку от мобилизации как отец трех дочерей.