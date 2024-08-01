Петр Порошенко во время своего президентства не мешал агенту спецслужб россии и экс-нардепу Андрею Деркачу координировать действия крупной агентурной сети в Украине. В обмен на это путин позволял лидеру «Евросолидарности» вести бизнес в России.

Об этом заявил блогер Сергей Иванов, пишет УНИАН.

«Договоренности Деркача с Порошенко заключались в следующем: путин позволял Петру вести бизнес в россии, Петр не мешал Деркачу координировать действия крупной агентурной сети в Украине. Как и Медведчук, Деркач имел неприкосновенный статус и строил российскую агентурную сеть, являясь надежно прикрытым администрацией Порошенко и ГПУ. Из-за Медведчука Порошенко решал бизнес-вопросы с Путиным, через Деркача поддерживал связи с российскими спецслужбами. Только вдумайтесь: идентифицированный российский агент имел свою телерадиокомпанию «ЭРА», вещающую на главном телеканале страны, радиостанцию, газету и ряд интернет-ресурсов», - пишет Иванов.

По мнению блогера, Деркача и Порошенко связывали тесные отношения несмотря на то, что США официально признали экс-нардепа российским агентом.

«Спецслужбы США идентифицировали Деркача как, цитирую, «активного российского агента на протяжении более десяти лет, поддерживающего тесные связи с российскими спецслужбами». Деркач гулял на днях рождения и на свадьбе сына экс-генпрокурора Луценко, поздравлял Петра Алексеевича и безнаказанно выполнял задачи России по вмешательству в выборы президента США. Пока он имеет российское гражданство, проживает в Астрахани и его готовятся выдвинуть в т.н. совет федерации рф», - пишет Иванов.

Как отмечает блогер, координатором коммуникации между Деркачом и Порошенко выступал соратник последнего Юрий Луценко.

«Деркач и Луценко – давние друзья, ставшие партнерами еще во времена Соцпартии Мороза. Вместе они реализовали спецоперацию России, втянув Украину в международный скандал, когда из-за обвинений со стороны Луценко США отозвали своего посла в Украине Марию Йованович. Теперь Деркач станет переговорщиком в России, Порошенко продолжит быть нардепом в Украине. Можно даже создать межпарламентскую группу. И назвать ее, скажем, «Рашен Рошен»», – отмечает Иванов.

Как сообщалось, сбежавший из страны и находящийся в розыске бывший народный депутат Украины Андрей Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области. Ранее НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности, он должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с Соединенными Штатами и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.