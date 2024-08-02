Агентство недвижимости «Park Lane» Виталия Пенца обманывает клиентов, занимается продажей незаконно переоформленной недвижимости, сотрудничает с бандитами, имеет «своих» правоохранителей и судей.

Об этих злоупотреблениях говорится в журналистском расследовании издания Информатор , а именно об агентстве недвижимости «Park Lane», руководителем которого является Виталий Пенц.

В частности, одним из механизмов обманывания клиентов "черными" риэлторами является предоставление ограниченного времени на изучение документов.

«Если человек не разбирается в юридических тонкостях и не знаком с особенностями оформления документов при купле/продаже недвижимости, то он не сможет, например, отличить основной договор от предыдущего. То есть недобросовестный посредник может предоставить владельцам не тот документ, чтобы попытаться завладеть их имуществом. Схема работает просто: владелец не разбирается в юридических нюансах, находит посредника, обещающего уладить все вопросы и подготовить необходимые бумаги. Риэлтор якобы находит людей, желающих купить недвижимость и готовы внести аванс. Но вместо предварительного договора купли-продажи владельцу дают на подписание основной договор. Из-за ограниченности времени, потому что это намеренно делается в момент, собственник передает право владения недвижимостью другому только за сумму аванса» , — говорится в расследовании.

Еще одним видом мошенничества, который по комментариям обманутых клиентов активно используют в Park Lane, – это продажа несуществующей недвижимости, или уже приобретенная. Когда покупатель об этом узнает, его просто «спамят» объектами, которые в первую очередь не входили в сферу его интересов.

Также бывают случаи, когда квартиры показывают без присутствия владельцев.

«Огромное количество квартир было продано обманным путем, когда их хозяева отсутствовали. Особый интерес для мошенников представляют квартиры, стоящие без присмотра длительное время. Узнав о таком объекте, документы на квартиру подрабатывают через разветвленную сеть «дружественных» структур и как можно быстрее продают. Новые владельцы уверены, что недвижимость была приобретена законно, ведь у них есть все необходимые справки и документы. Судебные разбирательства на заявление реального собственника могут длиться годами» , — говорится в статье.

Кроме того, журналисты выяснили, что одним из фигурантов схемы Виталия Пенца является нотариус Роман Олегович Падалка, фигурирующий в деле по подделке документов, когда у пожилой жительницы Киева путем подделки бумаг незаконно отобрали квартиру в центре города и затем перепродали.

«К сожалению, в открытых источниках нет информации о состоянии директора Park Lane, ведь он не является политиком или госслужащим. Однако, согласно фото из соцсетей, становится очевидным, что Пенц человек достаточно состоятельный. Опираясь на информацию выше, можно предположить, каким именно методом руководитель Park Lane нажил свое состояние. Согласно данным открытых реестров, Пенц является основателем трех компаний — «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ПАРК ЛЕЙН» ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» (Агентства недвижимости), «ПРОД АГРО ТРЕЙД» (Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных) и «ПАР «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» (Агентства недвижимости)» , — сообщается в расследовании.

В заключение журналисты обратили внимание на социальные сети Виталия Пенца. «На своей странице в Facebook он активно пиарится как волонтер. Впрочем, среди волонтеров его имя никому не известно. Более того, почему столь «патриотически настроенный» человек до сих пор не в рядах ВСУ? Подпадают ли руководители агентств по недвижимости также под бронь от мобилизации? Пенц призывного возраста, женат и имеет двоих детей. Так что абсолютно способен защищать свою Родину не в Facebook, а в поле боя. Впрочем, это вопрос риторический. Очевидно , (кома не нужна) господин Пенц имеет достаточно хорошие связи с представителями власти, поэтому воевать ему не придется» , — резюмируют в издании.