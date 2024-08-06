И. о. заместителя главы ГНС Евгений Сокур, прикрываясь «цифровизацией», останавливает предприятия, пока не получит отступные. С некоторыми уже пошел на второй и третий круг.

Об этом пишет сайт ord-ua.com.

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев - фигура, которой предприниматели (особенно малый и средний бизнес) пугают своих детей. Именно с председателем Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике ассоциируются любые инициативы по изменению правил игры между государством и бизнесом, повышение налоговой нагрузки и расширение возможностей давления контролирующих и правоохранительных органов на предприятия. Гетманцев не скрывает, что «решает вопрос» с налоговой, используя так называемое «телефонное право».

Сейчас в СМИ активно обсуждается законопроект №11416 об увеличении налогов и сборов для бизнеса. Среди основных инициатив - повышение ставки военного сбора по доходам физлиц с 1,5% до 5%, введение военного сбора для ФЛП в размере 800 грн в месяц, а также введение военного сбора для юрлиц и ФЛП 3-й группы в размере 1% дохода . Гетманцев является одним из главных комментаторов и лоббистов этого законопроекта, но выступает за то, чтобы 1%-ный налог с оборота заменить на увеличение НДС (а к этому моменту мы вернемся отдельно ниже).

И это повышение происходит внезапно, срочно, объясняясь лишь необходимостью увеличения расходов на войну, без каких-либо реальных попыток улучшить жизнь бизнеса, снизив коррупцию на таможне, в налоговой и снизив давление силовиков на бизнесы. При этом Украина в рейтинге «адского налогового законодательства» (Tax Hells Index от The 1841 Foundation) остается в худших позициях – 4 место в 2023 году после 5 места в 2022 году.

Почему кричат ​​гуси?

Гетманцев известен тем, что в своей работе использует фразу «Мастерство собирать налоги в общипывании гуся так, чтобы он не кричал». В 2024 году украинские бизнесмены начали добавлять продолжение:

— Но гусь кричит!

– А, это потому, что я его…

И последний глагол лучше всего описывает происходящее между и. о. заместителя председателя ГНС Евгением Сокуром и украинским бизнесом. Если коротко, то этот чиновник, получивший должность как протеже Гетманцева (бывший его помощником) вместо заявленной цифровизации процессов, включил в полную схему ручной блокировки работы предприятий из-за аннулирования лицензий. Бизнес знает об этом давно, но предпочитает молчание и передачу указанной суммы «откупа» в «конверте», чтобы возобновить производство. Но есть те, кто говорит о существовании схемы открыто. К примеру, еще в 2022 году об этой схеме заявили спиртзаводы.

«Лишение лицензии основывается не на реальных нарушениях, а на простой несогласованности действующего законодательства», — сообщал «Информатор» и приводил пример спиртзавода в селе Красная Слобода на Киевщине, который «работает с 1881 года, пережил царя, Гитлера, большевиков и тому подобное. Однако рискует, к сожалению, не пережить Сокура и Гетманцева».

20 февраля за подписью Сокура ГНС ​​выдала распоряжение об аннулировании лицензии на производство спирта ООО «Краснослободский спиртзавод». Поводом для него стало то, что на предприятии было установлено недостаточное, как на проверяющих, количество камер.

Тогда проблему подняли даже на уровне Верховной Рады. По словам главы парламентской Временной следственной комиссии по защите инвесторов Галины Янченко, в законе и нормативных актах не указано, что такое «технологический цикл» и о каких «этапах производства», на которых должно устанавливаться видеонаблюдение, идет речь.

На журналистский запрос в ГНС сообщили, что «схема установления круглосуточных систем видеонаблюдения за производством и отпуском спирта этилового на акцизных складах, на территории которых производится этиловый спирт, есть у каждого предприятия индивидуальная». Журналисты заключили, что эта неопределенность дает налоговой множество поводов для аннулирования лицензии в любой момент.

«Приедут, например, к нам завтра налоговики и скажут: почему у вас в туалете камеры не стоят? И что мы им возразим? — отметили на Краснослободском спиртзаводе.

В конце концов, предприятие в суде добилось отмены распоряжения ГНС об аннулировании лицензии, но на это ушло больше года. Из-за аналогичных действий налоговой, в тот год остановились также Бершадь Люкс (Винницкая область), Холминский спиртовой завод (Черниговская область) и Межирицкий витаминный завод (Кировоградская область).

«Прямым текстом взятку с нас никто не требовал. Рассчитывали, что мы сами поймем, что делать. Уверены, если бы мы сами предложили налоговикам деньги (мы знаем, что так поступают некоторые наши коллеги), лицензию нам бы сразу вернули. Но мы на это не пошли», – объясняют спиртовики.

На Краснослободском спиртзаводе отмечают, что из-за действий налоговой и лично Евгения Сокура, государственный бюджет недополучил примерно 500 млн грн акцизного налога из-за простого предприятия. Именно тех денег, которых так не хватает в бюджете, из-за чего Гетманцев считает необходимым поднять налоги.

«И как вы думаете, кто-то прекратил вымогательство, угрожая блокировкой лицензии? Конечно, нет! К некоторым за ним пришли уже второй раз, а к кому-то и в третий раз», — говорит наш собеседник, имеющий отношение к сфере производства спирта.

Кроме спиртзаводов, действия налоговой по аннулированию лицензии в суде обжаловала также ПАО «Укртатнафта». Кроме этого, против Сокура было начато уголовное производство по препятствованию выполнению мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке горючего для нужд армии.

Дело было открыто по ч. 3 ст. 365 УК Украины – по факту превышения служебных полномочий. Сокур издал два одинаковых распоряжения от 26 октября 2022 года, которыми ПАО «Укртатнафта» была лишена лицензии. Документы имели идентичный номер и дату, но основания для аннулирования лицензии были указаны разные. В одном отказ компании якобы без законных оснований в допуске налоговиков к проведению проверки. Во втором – неуплата очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента приостановления лицензии.

Сокур – только «прокладка» Гетманцева

Кабмин назначил Евгения Сокура и. заместителя Председателя Государственной налоговой службы в мае 2022 года, но с тех пор на официальном сайте налоговой вы не найдете о нем информации. Даже фотографии нет в разделе «Руководство».

Назначение Сокура — это тот случай, когда на ответственной должности оказался человек без соответствующего опыта, но со статусом бывшего помощника Гетманцева. В 2023 году, год спустя после назначения Сокура, Гетманцев заявил, что «желающих на эту должность не было», но и тогда не смог объяснить, чем Сокур занимается в ГНС и каковы его функциональные обязанности.

Сокур пришел к власти тем же путем, который когда-то преодолел Гетманцев — от помощника нардепа до высокого назначенца. Только Гетманцев был помощником нардепа Владимира Сивковича, которому в июле 2022 года ДБР объявил подозрение в государственной измене. Гетманцев также работал на компании Сивковича и предоставлял бизнесу юридическое сопровождение.

После назначения Сокур сразу попал в скандал с массовой блокировкой налоговых накладных в ручном режиме, от которого можно было избавиться за 1% от указанной у них общей суммы. Скандал разразился после того, как ДБР поймало двух начальниц налоговой Кировоградщины со взяткой с поличным, а во время обыска по месту жительства нашли еще миллионы гривен «черного кэша». По информации члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, 47,7% предприятий столкнулись с проблемой блокирования налоговых накладных.

«Отвечает за блокирование накладных по всей стране Евгений Сокур. Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы. Официально курирует еще и акцизное собрание, штрафы бизнеса — то есть все самые скандальные сферы», — говорится в сюжете проекта «Деньги».

Чтобы прикрыть откровенно коррупционную причину назначения Гетманцев и Сокур, начали пиар-кампанию, в которой выставили последнего молодым реформатором, продвигающим цифровизацию налоговой (при сохранении практики ручного управления). Так, миньон Гетманцева пообещал «ударить цифровизацией по коррупции» — запустить электронную систему, которая вроде бы сломает все существующие схемы. Но это осталось обещанием без дедлайнов, ответственных и подрядчиков.

Одним из самых ярких примеров отбеливания Сокура была история августа 2023 года о якобы запланированном и сорванном нападении на него. Примечательно, что первым о нем уведомила не полиция, не налоговая, а лично Гетманцев. Якобы злоумышленники пытались «отомстить» Сокуру за «потерю бизнеса». «Подозреваемых» даже задержали, но это дело ничем не завершилось — несмотря на ее раскрытие по «горячим следам».

Параллельно Гетманцев пытается дистанцироваться от Сокура. Публично они в последний раз появлялись вместе на экономическом форуме в июне 2023 года.

Мастер 7%. Самая главная задача Сокура для Гетманцева — крышевание схем на НДС

Несмотря на скандальность упомянутых выше схем по блокированию налоговых накладных и прямую блокировку работы предприятий из-за аннулирования лицензий, самым прибыльным «бизнесом» в споре Гетманцев-Сокур являются схемы вокруг налога на добавленную стоимость (НДС). В этом случае следует упомянуть заинтересованность Гетманцева в замене в новом законопроекте налога 1% с оборота юридических лиц и ФЛП 3-й группы на повышение НДС (а объем увеличения еще является предметом договоренностей). Чем выше в Украине будет размер НДС, тем больше на схемах смогут заработать такие, как Гетманцы, имеющие причастность к регулированию этих процессов.

Самые большие «заработки» — на возмещении НДС, которое полностью зависит от решений, принимаемых в ручном режиме налоговиками. Прямая связь Гетманцева с этими схемами прослеживается не только через Сокура, но и через бывшую руководительницу налогового города Киева Оксану Датий, которую Гетманцев защищал даже после того, как ДБР разоблачило на незаконном обогащении на сумму не менее 1,4 млн долларов. Именно над ее списком желаний насмехались в феврале 2023 года украинцы — миллион долларов, соболина шуба, дорогие часы Breguet, отдых на Мальдивах и высокая должность в налоговой.

По данным ДБР, Датий за деньги принимал решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий, что выводило в тень более 15 миллиардов гривен, а в другом эпизоде ​​была причастна к незаконному возмещению НДС, в результате чего в теневой оборот попало более 30 миллиардов гривен .

И Гетманцев защищал Датий, заявляя, что нет необходимости для перезагрузки руководства налоговой.

«Все знают, что это не секрет, что господин Гетманцев поставил и руководителя налоговой службы действующего. И он прекрасно контактирует с этой задержанной госпожой Датий. Это не секрет», – заявил редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, отметив, что эпизод из Датий – только вершина айсберга.

«Убрать бизнес из списка рискованных стоит 3-4 тысячи долларов. Ускоренное возмещение белого НДС стоит 10%, а черного около 30%. Вся система была построена таким образом, чтобы предприниматель вынужден был просить что-нибудь налоговое. В этом и есть вся экономическая логика коррупции», — объяснил глава Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрей Длигач.

Бизнесмены из разных сфер подтверждают расценки, которые привел Длигач, а также независимо друг от друга называют, что непосредственно к Гетманцеву идет 7% от работающих схем по возмещению НДС. Вот почему Гетманцев заинтересован как в сохранении имеющейся сети «своих» управляющих в налоговой, над которыми стоит его миньон Сокур.

«Или трусы наденьте, или крестик снимите»

Схема по и.о. руководителей налоговой, включая Евгения Сокура в высшем руководстве позволяет Гетманцеву контролировать финансовые потоки и схемы. Требования бизнеса по устранению Гетманцева или Сокура с занимаемых должностей, несмотря на все скандалы, остаются проигнорированными со стороны Кабмина, Офиса президента и руководства парламента. Сокур в статусе и. о. работает более двух лет и какими такими достижениями он может похвастаться в своей должности? Десятками закрытых предприятий и миллиардами, недополучившими бюджет Украины во время войны?

При этом Гетманцев лоббирует увеличение налоговой нагрузки на бизнес и граждан, которое сразу скажется на уровне цен на товары и услуги, получив больше возможностей для схем по возмещению НДС, которые Сокур продолжит прикрывать, давя на предприятия и бизнесменов, которые не решаются молчать. С одной стороны – сказочки об интересах государства, а с другой – черные схемы, откаты, закрытие бизнеса, недополучение налогов. Как в старом анекдоте, когда стражи порядка во время облавы обнаружили в сауне священника с девушками легкого поведения и опер говорит: «Уважаемый, или трусы наденьте, или крестик снимите».

И пока Сокур остается в руководстве налоговой никакие «косметические» реформы и изменения не прикроют коррупционную сущность существующей системы.

В этой истории есть еще один интересный момент, знает ли Президент Зеленский все эти противозаконные и мошеннические сделки, прежде всего с НДС, Гетманцева и Сокура? Если нет, то чем и, главное, где закончат свой бизнес эти искусные общипыватели гусей?!