Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, который в настоящее время возглавляет центр партии в Киевской области, не только не оказывает помощи армии, но и инвестирует (указывает значительные и теневые доходы) в облигации Министерства финансов.



Сообщил сайт Ненька.

Лишь несколько недель назад Мотовиловец приобрел ценные бумаги на сумму 5,6 миллиона гривен.

В 2023 году по погашению соответствующих облигаций народный депутат получил более 10 миллионов гривен прибыли. Как видим, обогащение во время войны является нормой для представителей партии "Слуга народа".





Его «питомцы» не отстают от «идеологии лидера»:



◦ Депутат Киевского областного совета и глава комиссии по медицине Андрей Крипак во время войны, в декабре 2022 года, приобрел для жены автомобиль JAGUAR F-PACE за 1,6 млн. гривен;







◦ Депутат Киевского областного совета и глава комиссии по капитальному строительству Роман Буковский в 2023 году приобрел 2 квартиры в новостройках Софиевской Борщаговки (Киевская область), а также 7 парко-мест в Вышгороде. Все объекты оформлялись по заниженной стоимости;



◦ Глава фракции Слуга народа Киевского облсовета Вадим Геращенко в декабре 2022 года также возобновил свой автопарк - в коллекции появился автомобиль Land Rover RANGE ROVER стоимостью более 130 тыс. евро.





◦ Бывший глава фракции Слуга Народа Киевской области Александр Поляруш, известный хищением государственных земель и бюджетных средств при строительстве укрытий, приобрел Toyota LC 300 за 3,8 млн. гривен.





Депутат Киевоблсовета Сергей Левченко, кум и сожитель экс-председателя Конституционного суда Тупицкого также накупил элитные автомобили в разгар войны и скрыл свое обогащение.

Задекларированные расходы - 1 млн грн/год (уменьшение наличных) во время войны, в то же время непонятно, как Левченко стал владельцем значительно дорогостоящих активов:

- земельный участок 20 000 тыс м2 во Львовской обл.

- Mercedes-Benz E 220 за 800 000 тыс. грн

– Mercedes-Benz S 350 за 1 млн 400 тыс грн

Наличными Левченко хранит 7 000 000 млн грн, 86 800$ и 177 600$, в общем это – 19 000 000 млн грн кэша.

Отсутствует в декларациях Tesla Model X стоимостью под 100 000$, на которой Левченко годами ездит в облсовет, который отмечается в журнале охраны.

Левченко владеет многими прибыльными активами: ювелирные заводы, ломбарды, комплекс KNZS в Конча-Заспе и многие другие, но за 2023 год декларирует 298 грн доходов в качестве процентов. По сути – нищий!









