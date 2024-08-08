Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко требует от депутатов своей фракции провести летний отдых незаметно для широкой общественности. Такое указание нардеп дал на фоне скандала вокруг его законопроекта, разрешающего свободный выезд за границу нардепам, чиновникам, судьям и прокурорам, пишет блогер Сергей Иванов, пишет Informator.

«Порошенко отдал приказ своим депутатам отдыхать «незаметно» после скандала о разрешении выезда чиновникам за границу. Неудачной попыткой протянуть свой закон, позволяющий нардепам, чиновникам, судьям и прокурорам свободно выезжать за границу, Порошенко подставил прежде всего собственную фракцию «ЕС», поскольку оказалось, что в момент появления этой новости в СМИ большинство его собственных депутатов уже выкупили курорты и подготовили к отдыху заграничные виллы», - пишет блоггер.

По словам Иванова, сначала Порошенко просил своих нардепов вообще отказаться от отдыха за границей, однако депутаты с этим не согласились.

«После того, как некоторые депутаты прозрачно намекнули, что не собираются проводить летние каникулы «как лохи» в какой-то Затоке или «Эмили Резорт», Порошенко начал просить, чтобы они отдыхали «незаметно», создавая впечатления, что работают. Ехать рекомендовал через несколько стран, делать фото со знакомыми политиками этих стран, в лакшери-магазинах и курортах не отсвечивать. В результате инициативу лидера поддержали и максимально незаметно, как он и просил, разъехались по престижным курортам. Ничего не поделаешь – тяжелый труд должен компенсироваться не менее тяжелым люксом», - подчеркнул Иванов.

Иванов отметил, что некоторые депутаты от «Евросолидарности» отдыхают даже не несколько раз в год, а несколько раз за сезон. Также он рассказал о местах отдыха народных избранников от партии Порошенко.

«Известный борец за «русский язык» Алексей Гончаренко поехал в Германию посмотреть футбол, а оттуда – отдохнуть на пляжах Италии; Андрей Лопушанский уехал на курорты Испании на Land Rover стоимостью $120 тысяч; Ирина Фриз выехала в ЕС на Audi Q7 за $100 тысяч; На Audi Q7 выехал в Испанию и осужденный коррупционер Артур Герасимов. У него там лакшери вилла, за утаивание декларирования которой он был осужден, но полномочия не сложил; Ирина Никорак уехала в Европу выгулять свои драгоценности на миллионы на Audi Q8 ценой свыше $100 тысяч», – рассказал Иванов.





Как сообщалось, украинский военный подверг критике нардепов от «Европейской солидарности», которые под предлогом командировок в начале лета массово выехали на отдых в страны ЕС, пока украинцы погибали под массированными обстрелами.